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إلهام أبو الفتح
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أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قبل انتهاء التسجيل.. شروط حج الجمعيات الأهلية وخطوات التقديم

الحج
الحج

يسعي الكثير من المواطنين إلي أداء الحج الذي يعد من أعظم العبادات وأجلها التي فُرضت على المسلمين القادرين عليها، ورُفعت عن المسلم غير القادر عليها، سواء لإصابته بعلّة ما.

التقدم لحج الجمعيات الأهلية

وتم فتح باب التقديم لأعضاء الجمعيات الأهلية الراغبين في أداء فريضة الحج لموسم حج 1444هـ -2023م، حتى يوم اليوم الخميس 30 نوفمبر 2023.

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موعد انتهاء التقديم في حج الجمعيات الأهلية

وتم فتح باب التسجيل للتقدم في حج الجمعيات الأهلية 2024 من يوم الثلاثاء الموافق 14 نوفمبر، حتى اليوم الخميس والذي يعد الفرصة الأخيرة للتسجيل .

حج الجمعيات الأهلية 2024


و يمكن للراغبين بالتقديم في حج الجمعيات الأهلية 2024 لأداء مناسك الحج بالعام الجديد، الدخول على الموقع الرسمي لتسجيل الطلب.

ويمكن التقديم فى حج الجمعيات الأهلية 2024، إلكترونيًا و ورقيًا، حيث تضمنت خطوات التقديم للتسجيل في حج الجمعيات الأهلية 2024 إلكترونيًا كما يلي :-

- تبدء أولي خطوات التسجيل بالدخول على بوابة الحج الموحدة

- فى هذه الخطوة يتم الضغط على تسجيل الدخول.

- كما تتضمن الخطوات الضغط على التالي.

- يتم بعدها إدخال اسم المستخدم.

-يتم كتابة كلمة السر.

- يتم فى هذه الخطوة الضغط على دخول.

- تسجيل البيانات المطلوبة من المتقدم.

- الضغط على تسجيل.


شروط حج الجمعيات الأهلية 2024

وهناك مجموعة من الشروط الواجب توافرها في الراغبين التقديم على حج الجمعيات الأهلية والتي تتضمن ما يلي :-

- يشترط أن يكون مصري الجنسية.

- كما تتضمن الشروط الواجب توافرها في المتقدم أن يكون أحد أعضاء الجمعية العمومية للجمعية الأهلية المسجل بعضويتها عند تقديم الطلب.

- كما تشمل الشروط أن يكون المتقدم مسدد الاشتراك السنوي.

- وتتضمن الشروط أن تكون الجمعية أو المؤسسة مقيدة قبل 1 نوفمبر 2023.

- ألا يكون وقع على الجمعية أو المؤسسة أي جزاءات نتيجة لمخالفات قانونية أو مالية ثبتت بحقها بحكم نهائي.

- ويشترط أيضا لم يسبق للمتقدم الراغب في أداء الفريضة الحج من قبل طوال حياته.

- أن يكون كامل الأهلية لأداء المناسك.

- ألا يقل سن المتقدم عن 25 في 1 مارس 2024.

- كما أنه لا يشترط وجود محرم شرعي للسيدات دون 45 عامًا.

- تكون بطاقة الرقم القومي سارية لمدة لا تقل عن ستة أشهر من تاريخ التسجيل.

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خطوات التقديم فى حج الجمعيات الأهلية ورقيا

- يتم إجراء توزيع النموذج المعد لطلب الحج من خلال الإدارات الاجتماعية على الجمعيات والمؤسسات الأهلية المستوفية للشروط بدائرة عملها.

- استيفاء النموذج من الراغبين في الحج والمرافق لهم بحد أقصى مرافق واحد من أحد الأقارب.

- تقدم طلبات الحج للجمعية أو المؤسسة الأهلية.

- تقوم المؤسسة أو الجمعية بمراجعة البيانات مع المتقدمين لأداء فريضة الحج.

- توقع على صحتها وتتحمل مسؤوليتها.

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