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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

وكيل التعليم بالغربية يهنئ الطلاب الفائزين والتوجيه العام للدراسات الاجتماعية

تعليم الغربية تحصد مركزا متقدما في مسابقة اكتشف التاريخ المدعومة ألمانيا

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

هنأ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، عادل يونس، موجه عام الدراسات الاجتماعية، وطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع، التابعة لإدارة شرق طنطا، لفوز مديرية التربية والتعليم بالغربية، بالمركز الخامس على مستوى الجمهورية، في مسابقة «اكتشف التاريخ» المقدمة من معهد جوتة الألماني المقامة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في الفترة من 3 يونيو 2023 إلى 30 سبتمبر  2023، عن بحث " صناعة لها تاريخ في مدينتي طنطا - الحمص والحلاوة  "   لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع.

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وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

الجدير بالذكر، أنه تقدم للمسابقة ما يقرب من (50) مشروع بحثي من مختلف المراحل التعليمية بالإدارات التعليمية العشر، تم تصعيد عدد (5) أبحاث الأكثر تميزاً، من إدارات شرق طنطا والسنطة وغرب طنطا، للمنافسة على المستوى الجمهوري، ضمن مسابقة معهد جوته بالقاهرة بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم، حيث يتم في إطاره تشجيع طلاب المدارس الذين تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عامًا على تعلم التاريخ من خلال البحث والاكتشاف.

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كما قدم وكيل الوزارة التهنئة والشكر والتقدير لطلاب مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بشرق طنطا الفائزين في المسابقة، نصرة عبد العزيز رجب، أحمد محمد حسونة، وأحمد عطية صديق، و المشرفين معلمي الدراسات الاجتماعية بالمدرسة، الأستاذة زينب عراقي، والأستاذة إيمان النجار، ومتابعة توجيه الدراسات الاجتماعية والموجه الأول بالإدارة، الأستاذ محمد حسن الصلحاوي، متمنياً لهم دوام التقدم والنجاح.

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