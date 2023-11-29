بكليات الآداب والهندسة والتربية طنطا.. ندوات للتوعية بأهمية المشاركة بالانتخابات الرئاسية

نظمت جامعة طنطا لليوم الرابع على التوالي 3 ندوات بكليات الآداب والهندسة والتربية بعنوان "المشاركة حياة - خليك إيجابي – انزل شارك – صوتك أمانة"، تحت رعاية الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا، وبمشاركة الدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور ممدوح المصري عميد كلية الآداب ومستشار الاتصال السياسي بالجامعة، والدكتور أحمد نصر عميد كلية الهندسة، والدكتور أحمد هلال عميد كلية التربية والدكتور مصطفى أبو عمرو القائم بعمل عميد كلية الحقوق، والدكتورة ولاء نور وكيل كلية الهندسة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، والدكتور ياسر عبد الرحمن وكيل كلية التربية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتورة تفيدة عبد الجواد القائم بعمل وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب .



خلال الندوات تم حث الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وجميع منسوبي الجامعة على المشاركة في الاستحقاق الدستوري القادم المتعلق بالانتخابات الرئاسية، لتعزيز الدور الوطني للمواطن وممارسة حقوقه الديمقراطية تجاه وطنه، ورفع الوعي الثقافي والسياسي والاجتماعي للطلاب والتعبير عن رأيهم بحرية .

حاضر بالندوات الدكتورة صفاء مرعي الأستاذ بكلية الطب ومقرر المجلس القومي للمرأة بالغربية، والدكتور عبد الرازق الكومي أستاذ الجغرافيا ونظم المعلومات الجغرافية ووكيل كلية الآداب للدراسات العليا والبحوث، والدكتور رمضان معن الأستاذ بكلية التجارة والمدير التنفيذي للمركز الرئيسي للتحول الرقمي والشمول المالي، والكاتب الصحفي ناصر طاحون رئيس لجنة نقابة الصحفيين بالغربية، والكاتب الصحفى عاطف دعبس وشهدت حضورًا كثيفًا من وكلاء الكليات ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، والعاملين بالكليات.

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