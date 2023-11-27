محافظ الغربية يفتتح المتحف التعليمي بغرب طنطا

افتتح الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية اليوم ، يرافقه الأستاذ ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، المتحف التعليمي المقام بمدرسة علي محمد أحمد الإعدادية للبنات، التابعة لإدارة غرب طنطا التعليمية، والذي يتضمن متحف البيئات، ويشمل نموذج للسد العالي، والنوبة، والريف المصري، الصعيدي والدلتا، حتى الاسكندرية.

كما يضم المتحف التعليمي ويشمل مجموعة من الطيور المحنطة والزواحف وأنواع الصخور، ثم المتحف الفرعوني ويتضمن صورة مصغرة من المتحف المصري بمجموعة من التماثيل واللوحات الجدارية، ثم حجرة إنجازات على أرض الواقع، وتشمل عدد من الماكيتات للمشروعات القومية، وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، كما يضم أيضاً حجرة التربية المسرحية وتشمل بانوراما لحرب أكتوبر.

الجدير بالذكر، أنه تم تنفيذ إنشاء المتحف التعليمي بالمجهود الذاتي للسادة معلمي التربية الفنية، وبإشراف من الأستاذة مرفت مجاهد، مدير عام إدارة غرب طنطا التعليمية، وتوجيه من مديرية التربية والتعليم، ويستهدف طلاب المرحلتين الإعدادية والثانوية.



من ناحيته، أكد وكيل الوزارة، أنه سيتم تنظيم زيارات للمدارس الإعدادية والثانوية لزيارة هذا المتحف التعليمي، بالإضافة إلى المركز الاستكشافي التابع لمديرية التربية والتعليم بالغربية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي.

IMG-20231127-WA0230

IMG-20231127-WA0232

IMG-20231127-WA0229

IMG-20231127-WA0228

IMG-20231127-WA0231