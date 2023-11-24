عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض سرقة لاب توب بنكي بمحطة سكك حديد طنطا

أمن الغربية
أمن الغربية

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع مباحث السكك الحديدية، من جهودها؛ لكشف غموض واقعة سرقة جهاز لاب توب، خاص بأحد المحاسبين، يعمل في أحد البنوك بالقاهرة، حال نزوله من القطار، عقب مغافلته وسرقة الجهاز منه.

txt

رئيس جامعة طنطا: تنظيم 1000 قافلة شاملة بالقرى الأكثر احتياجًا

وكانت  محطة سكك حديد طنطا شهدت سرقة لص لـ جهاز لاب توب خاص بمحاسب يعمل في أحد البنوك بمدينة القاهرة، عن طريق المغافلة، وذلك في أثناء عودته من القاهرة إلى مدينة طنطا، مستقلا القطار السريع، وفرار السارق به.

رئيس جامعة طنطا: تنظيم 1000 قافلة شاملة بالقرى الأكثر احتياجًا

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من نقطة شرطة السكة الحديد بمحطة السكك الحديدية بطنطا، يفيد تحرير محمد رفعت- 27 سنة، محاسب بأحد البنوك في القاهرة، مقيم في إحدى القرى التابعة لمركز كفر الزيات، بلاغا، بفقدانه جهاز حاسب آلي (لاب توب) في أثناء نزوله من قطار السكة الحديد السريع القاهرة طنطا رقم 925 الذي ينتهي خط سيره بمدينة طنطا.

جامعة طنطا: نظمنا 1000 قافلة بالقرى الأكثر احتياجا لدعم مبادرة "حياة كريمة "

وتضمن البلاغ، أن أحد اللصوص شرع بمغافلته وسرقة الجهاز الخاص به، والذي يحتوي على أعمال وبيانات مهمة خاصة بالبنك، وأنه بمراجعته لكاميرات المراقبة المحيطة بمحطة السكة الحديد لدى بعض المحلات التجارية؛ أظهرت اللص الذي سرق الجهاز، وذلك في أثناء مغادرته محطة السكة الحديد بطنطا، ويحمله في طريقه إلى أحد الشوارع بدائرة قسم أول طنطا.

وحرر عن الواقعة، المحضر 15 / 40 بنقطة شرطة محطة السكة الحديد بطنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

القرى الأكثر احتياج ا القرى الغربي العا السكك الحديدية السكة الحديدية السكك أمنية بالقاهرة إميرا اليوم أم محمد المحاسب المحلات التجارية المحيط الني القري الأكثر القط السكة الحديد الشو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

انتهاء أزمة النقد الأجنبي.. قرار حكومي جديد بشأن الدولار وبيع العقارات

انتهى بشكل رسمي.. هذا هو مصير فتوح مع الزمالك

بنطلون شمس الكويتية يثير الجدل في أحدث ظهور لها| شاهد

بيضة فاسدة .. تصريح صادم من زميل محمد صلاح

غيابات مؤثرة للمارد الأحمر.. قناة مجانية تذيع مباراة الأهلي وميدياما بدوري أبطال إفريقيا

صدمة في الأهلي بطلها موديست قبل مواجهة ميدياما الغاني

بعد احتفال زوجة هشام ربيع الأولى بطلاقه.. رد فعل صادم من بوسي

الأهلي يختار بديلا أجنبيا لـ علي معلول.. تفاصيل

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتفقد تجهيز 4 مقرات بمركز طنطا استعدادا للانتخابات الرئاسية

ترشيحاتنا

«أنْفَس الأعراض».. كيف واجه الإسلام العنف ضد المرأة في يومه الدولي؟

عمليات احتيال.. تحذير عاجل لمستخدمي واتساب 

بايدن يشكر الرئيس السيسي.. نجاح اليوم الأول للهدنة وعملية تبادل الأسرى والمحتجزين تحت إشراف كامل من مصر| توك شو

الخطيب يرفض التكريم المادي في الإمارات .. ما الذي حدث؟

أيمن الرقب: إسرائيل لن تجرؤ على قصف شاحنات المساعدات من الجانب المصري

إصابة 31 فلسطينيا في مواجهات مع الجيش الإسرائيلي أمام سجن عوفر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حقيقة توزيع دولارات على جمهور حفل محمد رمضان في موسم الرياض

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟

مهدد بالسجن| 100 ألف جنيه غرامة لشركة إنتاج.. كروان مشاكل بمرمى النيران

للأطفال.. أفضل طريقتين لعمل صوص الشوكولاتة

فيديو

أغرب التوقعات.. أمريكا تصبح أفقر دولة ومصير صادم للدولار| فيديو

ارتدوا الكمامة فورا.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين

تحذير للمواطنين بشأن الأيام المقبلة.. تعرف على حالة الطقس من هيئة الأرصاد

فيديوجراف..أمنيتي أصحى بخير .. كلمات طفلة فلسطينية تهز قلوب العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: الصدق والكذب

شريف سليمان

شريف سليمان يكتب: الموت إجازة.. والله في غزة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: فلسطين قضية مصير مصرية

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: القرار 242 هل تتذكروه؟!

أحمد عبد المجيد

أحمد عبد المجيد يكتب: الشيطان واليهود.. بين «أنا» و «نحن»

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

اﻟﻤﺰﻳﺪ