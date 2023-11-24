أمن الغربية يكثف جهوده لكشف غموض سرقة لاب توب بنكي بمحطة سكك حديد طنطا

تواصل الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، بالتنسيق مع مباحث السكك الحديدية، من جهودها؛ لكشف غموض واقعة سرقة جهاز لاب توب، خاص بأحد المحاسبين، يعمل في أحد البنوك بالقاهرة، حال نزوله من القطار، عقب مغافلته وسرقة الجهاز منه.

وكانت محطة سكك حديد طنطا شهدت سرقة لص لـ جهاز لاب توب خاص بمحاسب يعمل في أحد البنوك بمدينة القاهرة، عن طريق المغافلة، وذلك في أثناء عودته من القاهرة إلى مدينة طنطا، مستقلا القطار السريع، وفرار السارق به.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية، تلقت إخطارا من نقطة شرطة السكة الحديد بمحطة السكك الحديدية بطنطا، يفيد تحرير محمد رفعت- 27 سنة، محاسب بأحد البنوك في القاهرة، مقيم في إحدى القرى التابعة لمركز كفر الزيات، بلاغا، بفقدانه جهاز حاسب آلي (لاب توب) في أثناء نزوله من قطار السكة الحديد السريع القاهرة طنطا رقم 925 الذي ينتهي خط سيره بمدينة طنطا.

وتضمن البلاغ، أن أحد اللصوص شرع بمغافلته وسرقة الجهاز الخاص به، والذي يحتوي على أعمال وبيانات مهمة خاصة بالبنك، وأنه بمراجعته لكاميرات المراقبة المحيطة بمحطة السكة الحديد لدى بعض المحلات التجارية؛ أظهرت اللص الذي سرق الجهاز، وذلك في أثناء مغادرته محطة السكة الحديد بطنطا، ويحمله في طريقه إلى أحد الشوارع بدائرة قسم أول طنطا.

وحرر عن الواقعة، المحضر 15 / 40 بنقطة شرطة محطة السكة الحديد بطنطا.

وكلفت إدارة البحث الجنائي، بالتحري حول ظروف وملابسات الواقعة.

وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.