عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

رئيس جامعة طنطا: تنظيم 1000 قافلة شاملة بالقرى الأكثر احتياجًا

الدكتور محمود زكي
الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا

استضافت جامعة طنطا، ندوة تعريفية لمؤسسة "حياة كريمة" لطلاب الجامعة؛ لنشر ثقافة العمل التطوعي، بهدف التعريف بأنشطة المؤسسة في مختلف المحافظات، وتنمية وعي الطلاب بحجم الإنجازات وجهود الدولة التنموية.


جاء ذلك بحضور الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخالد عوف مستشار مؤسسة "حياة كريمة": للمتابعة الميدانية وعدد من عمداء ووكلاء كليات الجامعة ولفيف من الطلاب. 


أوضح رئيس جامعة طنطا - خلال كلمته - أن الجامعة أطلقت 1000 قافلة تنموية شاملة خلال 3 سنوات بمعدل قافلة كل يوم، تنوعت بين قوافل طبية وزراعية وتمكين اقتصادي وقوافل بيطرية للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الغربية والمحافظات الحدودية.


أشار إلى أن جامعات الجيل الرابع لا تهتم فقط بالجوانب الأكاديمية والبحثية، ولكن تهتم أيضًا بخدمة مجتمعها المحيط، والعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطنين، وبناء شخصية طلابها وتنمية وعيهم وقدراتهم المعرفية والمهارية والابتكارية ليكونوا قادرين على مواجهة سوق العمل في ظل الجمهورية الجديدة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

استشهاد قائد كتائب القسام و4 من مرافقيه في قصف إسرائيلي

القاتل مفاجأة.. تفاصيل الحلقة الأخيرة من مسلسل صوت وصورة

تفاصيل القبض على الراقصة حورية.. فعل فاضح ألبسها الكلابشات.. شاهد

320 جنيها دفعة واحدة.. زلزال قوي يضرب أسعار الذهب بالأسواق

مصر تحذر إسرائيل بسبب سيناء.. تهجير الفلسطينيين مرفوض ولا تهاون بالأمن القومي

الغندور يفجر مفاجأة بشأن مغادرة فتوح معسكر الزمالك

باركود للتبرع لغزة.. نجل عمر أديب يفاجئ المدعوين في فرحه

ترشيحاتنا

18 يوم تفصلنا عن فترة الصمت الانتخابى للمصريين في الداخل

النائب محمد أبو العينين: دور الرئيس السيسي تاريخي في دعم القضية الفلسطينية

تحذير من ظاهرة جوية.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

تحد كبير.. أول تعليق من مدرب اتحاد جدة السعودي بعد توقيعه رسميا

خلال ساعات..مصر توقف الحرب في قطاع غزة وتحبط مخططات إسرائيل في سيناء

"لا نزوح ولا ترحيل".. حماس تعلن موقفها من مخطط إسرائيل ضد مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تحذير.. نوع خطير من المسكنات يسبب مشاكل كارثية

لو مشتغلتش هتحبس.. إطلالات أثارت الجدل لـ آيتن عامر

هل زيادة حجم الثدي تسبب السرطان؟.. اكتشف الحقيقة

الشناوي نمبر 1| حارس الأهلي على بعد انجاز عالمي وتتويج جديد .. تفوق على رونالدو وبونو

فيديو

السعر الجديد للسكر | هل تستمر الأزمة؟

تطورات جديدة بشأن سد النهضة.. فيديو جراف

تل أبيب تنكر عارها.. حقيقة السفينة المختطفة بالتفاصيل / فيديو جراف

وصلت لأقسام الشرطة..القصة الكاملة لـ خناقة فادي خفاجة ومها أحمد على تيك توك «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: القضاء على الإرهاب

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

اﻟﻤﺰﻳﺪ