رئيس جامعة طنطا: تنظيم 1000 قافلة شاملة بالقرى الأكثر احتياجًا

استضافت جامعة طنطا، ندوة تعريفية لمؤسسة "حياة كريمة" لطلاب الجامعة؛ لنشر ثقافة العمل التطوعي، بهدف التعريف بأنشطة المؤسسة في مختلف المحافظات، وتنمية وعي الطلاب بحجم الإنجازات وجهود الدولة التنموية.



جاء ذلك بحضور الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وخالد عوف مستشار مؤسسة "حياة كريمة": للمتابعة الميدانية وعدد من عمداء ووكلاء كليات الجامعة ولفيف من الطلاب.



أوضح رئيس جامعة طنطا - خلال كلمته - أن الجامعة أطلقت 1000 قافلة تنموية شاملة خلال 3 سنوات بمعدل قافلة كل يوم، تنوعت بين قوافل طبية وزراعية وتمكين اقتصادي وقوافل بيطرية للقرى الأكثر احتياجًا بمحافظة الغربية والمحافظات الحدودية.



أشار إلى أن جامعات الجيل الرابع لا تهتم فقط بالجوانب الأكاديمية والبحثية، ولكن تهتم أيضًا بخدمة مجتمعها المحيط، والعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطنين، وبناء شخصية طلابها وتنمية وعيهم وقدراتهم المعرفية والمهارية والابتكارية ليكونوا قادرين على مواجهة سوق العمل في ظل الجمهورية الجديدة.