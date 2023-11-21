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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة طنطا: نظمنا 1000 قافلة بالقرى الأكثر احتياجا لدعم مبادرة "حياة كريمة "

جامعة طنطا
جامعة طنطا

استضافت جامعة طنطا ندوة تعريفية لمؤسسة حياة كريمة لطلاب الجامعة لنشر ثقافة العمل التطوعي، بهدف التعريف بأنشطة المؤسسة في مختلف المحافظات، وتنمية وعي الطلاب بحجم الإنجازات وجهود الدولة التنموية، بحضور الدكتور محمود زكي رئيس جامعة طنطا، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، واللواء خالد عوف مستشار مؤسسة حياة كريمة للمتابعة الميدانية، والمهندس أحمد سعيد مدير ملف حياة كريمة بالقطاع الميداني لمؤسسة حياة كريمة، والعقيد محمد جمال مدير قطاع الدلتا بمؤسسة حياة كريمة بالغربية والدكتورة زينت سامي المنسق العام لمؤسسة حياة كريمة بالغربية، وعدد من عمداء ووكلاء كليات الجامعة ولفيف من الطلاب.

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أوضح الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا خلال كلمته أن جامعات الجيل الرابع لا تهتم فقط بالجوانب الأكاديمية والبحثية، ولكن تهتم أيضاً بخدمة مجتمعها المحيط، والعمل على تقديم كافة الخدمات للمواطنين، وبناء شخصية طلابها وتنمية وعيهم  وقدراتهم المعرفية والمهارية والابتكارية ليكونوا قادرين على مواجهة سوق العمل في ظل الجمهورية الجديدة، كما قدم عرضاً تقديميا تناول خلاله تجربة جامعة طنطا في خدمة المجتمع ودعم المبادرات الرئاسية والوطنية، وانجازات الجامعة في دعم خطة الدولة التنموية والمبادرة الرئاسية حياة كريمة، وتحقيقها قفزة نوعية على مستوى الجامعات المصرية، موضحاً أن الجامعة أطلقت 1000 قافلة تنموية شاملة خلال 3 سنوات بمعدل قافلة كل يوم، تنوعت بين قوافل طبية وزراعية و تمكين اقتصادي وقوافل بيطرية للقرى الأكثر احتياجا بمحافظة الغربية والمحافظات الحدودية، كما أوضح دور الجامعة في دعم ورعاية أبنائها من ذوى الهمم وذوى الهمم بالمجتمع المحيط، ومحو أمية 130,000 مواطن  ودور الجامعة في دعم مبادرة 100 مليون شجرة و100 مليون صحة، وتنفيذ الزيارات الميدانية والندوات التوعوية لقرى حياة كريمة بمرحلتيها الأولى والثانية .

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بدأ اللواء خالد عوف كلمته بدعوة الحضور للوقوف دقيقة حداد على أرواح جميع الشهداء والأشقاء من دولة فلسطين المحتلة، موجهاً خالص شكره وعظيم تقديره لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية ، وحامى حمى الشعب المصرى والعربى مؤكداً على النجاح الباهر الذي حققته مؤسسة حياة كريمة في شتى القطاعات العلمية والثقافية والإدارية من البنية التحتية والطفرة المعمارية بل تعدت فكرة بناء المباني الى بناء العقول والثقافات، موضحاً أن الهدف الأساسي من فتح باب التعاون المشترك بين المؤسسة وجامعة طنطا العريقة تعزيز العمل التطوعي في عقول الشباب والتأكيد أن العمل التطوعي الوطني هو أهم أنماط الوطنية المطلقة، مشيدا  بدور شباب ومتطوعي المؤسسة أمام معبر رفح البرى لإغاثة أشقائنا في غزة، مشيراً إلى أن التعاون يستهدف أيضاً تنفيذ فعاليات وأنشطة رياضية وثقافية وتعليمية مع جميع الطلاب التي تعد صافرة البدء الرسمية لانطلاق العمل الميداني بشباب مصر في كافة القطاعات وعلى جميع الأصعدة.

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وفى كلمته أوضح المهندس أحمد سعد أهمية برنامج Value، الذي نظمته المؤسسة لدعم وتدريب طلاب الجامعات قيم التطوع والمواطنة والمسئولية المجتمعية، وتخريج سفراء لتعزيز قيم الانتماء للمواطنة للمشاركة في المجتمع بإيجابية، وتنمية قيم التعاون والتسامح داخلهم، موجهاً جميع طلاب الجامعة بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، والتعبير عن رأيهم، موضحاً أنه سيتم إقامة " booth  " بهدف تنسيق أنشطة مؤسسة حياه كريمة داخل الجامعة، وإتاحة الفرصة لطلاب الجامعة للتعرف علي تلك الأنشطة ومشروعات حياة كريمة التي تتم علي آرض الواقع، ورفع الجوانب المهارية والفنية لدى طلاب الجامعة.

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