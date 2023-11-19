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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة طنطا يطلق مبادرة تخفيض وحساب البصمة الكربونية.. صور

فعاليات المنتدى البيئي
فعاليات المنتدى البيئي الدولي لجامعة طنطا

أطلق الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، مبادرة تخفيض وحساب البصمة الكربونية للشركات بالتعاون مع مؤسسة الفريق التطوعى للعمل الإنساني المراقب لاتفاقية باريس بالأمم المتحدة برئاسة السفير مصطفى الشربيني.

 

وأقيمت فعاليات المنتدى البيئي الدولي لجامعة طنطا فى نسخته السادسة بعنوان الإدارة المتكاملة المستدامة – طريق نحو الجمهورية الجديدة "نموذج جامعة طنطا"، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث والعلمي، والدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا.

 

ويتضمن المنتدى 6 جلسات علمية متخصصة، بمشاركة علماء من جامعات أمريكية وجنوب أفريقية بهدف تحفيز الجهود المبتكرة لشباب الخريجين فى المشروعات الصديقة للبيئة ودعمهم لإقامة مشروعات صغيرة، ومشاركة رجال الصناعة لدعم المشروعات الصغيرة وتمويلها وتنفيذا للاستراتيجية الوطنية للتعليم العالى والبحث العلمي.

 

كما يهدف المنتدى، إلى طرح ومناقشة العديد من القضايا المجتمعية، وتعزيز مفاهيم تحقيق الاستدامة العمرانية لتقليل آثار التغيرات المناخية، ودعم التعاون العملي مع المؤسسات الصناعية لتطوير قطاع النقل من أجل خفض البصمة الكربونية، وتشجيع التوسع فى الزراعة الرأسية واستزراع الأسطح وتوفير مياه الري باستخدام تقنيات حديثة، والترويج لمفهوم إعادة التدوير للمخلفات وطرح المستجدات فى هذا المجال.

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جامعة طنطا البصمة الكربونية السفير مصطفى الشربيني المنتدى البيئي الدولي

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