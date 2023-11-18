عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع مشروعات القطاع الطبي بمركز طنطا.. صور

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، المتابعة الدورية والمستمرة لمشروعات قطاع الصحة من خلال الجولات الميدانية والتقارير الدورية، بهدف إنهائها طبقا للجدول الزمني الموضوع، مشيرا إلى أن مشروعات القطاع الطبي ركيزة رئيسية نحو بناء الجمهورية الجديدة، وتسعى الدولة إلى تقديم الخدمات الصحية اللائقة بكل فئات المجتمع وان القطاع الصحي في مصر يمر بلحظة فارقة في ظل ما توليه القيادة السياسية من أولوية لهذا القطاع بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، جاء ذلك خلال الجولة التي قام بها المحافظ لمتابعة مشروعات القطاع الطبي بمركز طنطا.

كشف غموض اختفاء ط.فلة بالقليوبية.. والدها تعدى عليها حتى الموت

 

بدأت الجولة بتفقد مشروع إنشاء مستشفى طنطا العام الجديد بسبرباي والمقامة على مساحة 13100 م2 ووصلت نسبة الإنجاز بها إلى 87 % لتكون جاهزة خلال هذا العام بديلة عن مستشفى المنشاوي العام، ويضم المستشفى 11 غرفة عمليات، و31 ماكينة غسيل كلوي، و21 عيادة خارجية، و4 غرف رعاية مركزة.


وتضم أقسام "طوارئ، العيادات الخارجية، قسم غسيل كلوي، قسم العلاج الطبيعي، العناية المركزية، قسم الأشعة، التعقيم المركزي، غرف العمليات، الإنعاش، قسم قسطرة القلب، الحروق، جراحة المناظير، المعامل وبنك الدم، معمل الكيمياء والبكتريولوجي، قسم النساء والولادة، غرف عمليات قيصرية، مخزن أدوية، إقامة مرضى فندقية، استراحات الأطباء والتمريض، المطبخ، المغسلة والمشرحة" إلى جانب مشتملات أخرى تابعة للموقع العام للمستشفى.

 

الجيش الإسرائيلي يقتحم طولكرم من الجهتين الغربية والجنوبية وإطلاق كثيف للرصاص

 

وتابع المحافظ جولته بتفقد مستشفى الأورام الجديد بسبرباي، والمقام على مساحة 6 آلاف و400 متر مربع، بإجمالي تكلفة مليار و62 مليون جنيه، ومن المقرر أن يضم كافة التخصصات الطبية المتعلقة بتشخيص وعلاج الأورام ويضم 350 سريرا، ليخدم سكان 5 محافظات مجاورة، وأن يكون مركزا لإجراء عمليات زرع النخاع.

IMG-20231118-WA0035
IMG-20231118-WA0035
IMG-20231118-WA0037
IMG-20231118-WA0037
IMG-20231118-WA0042
IMG-20231118-WA0042
IMG-20231118-WA0036
IMG-20231118-WA0036
IMG-20231118-WA0038
IMG-20231118-WA0038
IMG-20231118-WA0039
IMG-20231118-WA0039
IMG-20231118-WA0032
IMG-20231118-WA0032
IMG-20231118-WA0041
IMG-20231118-WA0041
IMG-20231118-WA0043
IMG-20231118-WA0043
الجمهورية الجديد الجولات الميدانية العيادات الخارجية العلاج الطبيعي دكتور طارق رحمى رئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الجمهورية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تراجع سعر الدولار رسميا الآن عالميًا|ومفاجأة في سعر الأخضر بعد ارتفاع الاحتياطي

300 جنيه دفعة واحدة|الذهب يخالف التوقعات بعد قفزة جنونية وعيار21 الآن مفاجأة

على عهدة وزير التموين| هذا موعد حل أزمة السكر نهائيا.. وطرح الكيلو بـ 12.5 جنيه

عمرها 33 عامًا.. حبس فنانة روسية شهيرة 7 سنوات| تفاصيل

بعد حبسهم وضبط وإحضار آخرين ..النيابة العامة تكشف تفاصيل وكميات أطنان السكر المضبوط

تعليق مثير من حسام حسن على بيان الأهلي وأزمة المستبعدين من المنتخب

اسمها يخُض| تحذير عاجل من الأرصاد: هذا ما ستفعله نوة المكنسة بهذه المحافظات

رعب وفزع.. لحظة انفجار سيارة محملة بأنابيب البوتاجاز

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يتابع الأعمال الجارية لرصف طريق ومحور طنطا السنطة زفتي

ترشيحاتنا

أرخص 5 سيارات يمكن شراؤها من الإمارات.. اعرف الأسعار

مظاهرة مؤيدة لفلسطين في واشنطن تفاجئ الجميع.. فيديو

أرخص موبايل أوبو فى مصر.. السعر مفاجأة

مدبولي يتفقد مصنع لمنتجات البناء والتشييد بالعاشر من رمضان

سرطان الرئة وزواجه من نجلاء فتحى.. أسرار في حياة أحمد زكى تنشر لأول مرة

الاحتلال يواصل الكذب.. 5 آلاف نازح خرجوا من مستشفي الشفاء بغزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عشان تحافظ على صحتك|كيف تجعل طعامك أكثر فائدة دون أن تفقد مذاقه

حقيقة انفصالهما| قصة حب طارق صبري وشيري عادل.. والأصدقاء تساءلوا ليه التسرع

في عيد ميلادها الـ 47...فساتين أثارت الجدل لـ منى زكي |شاهد

لعلاج متلازمة القولون العصبي.. اتبع هذه النصائح الفعالة

فيديو

تصدرت التريند.. دوا ليبا تطلق أغنيتها الجديدة "Houdini"

قصة حب لم تكتمل بين أحمد زكي ونجلاء فتحي بسبب هالة فؤاد|تفاصيل

كانت بتوصل لمد الأيد .. أسرار شخصية فؤاد خليل مع أبنائه

فريق الأحلام.. الزمالك على أعتاب التعاقد مع نجوم سوبر| فيديو جراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: أن تكون أنت

جمال قرين

جمال قرين يكتب: جرائم إسرائيل فى غزة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: بشائر النصر ودلالات الهزيمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ