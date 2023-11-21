تعليم الغربية: تعاون مع آداب طنطا في تدريب وتنمية مهارات المدرسين

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والأستاذ الدكتور ممدوح ناصف المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا اليوم ، اتفاق تعاون مشترك، حيث سيتم تقديم العديد من الخدمات عبر هذا الاتفاق، وذلك من خلال أقسام الكلية العلمية وإدارتها المختلفة.



وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

وأوضح وكيل الوزارة، أن الاتفاق يتناول العديد من الدورات في مجال اللغة العربية، ودورات في مجال ذوي الهمم، ودورات في المساحة الحديثة والخرائط.

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