عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

تعليم الغربية: تعاون مع آداب طنطا في تدريب وتنمية مهارات المدرسين

وكيل التعليم بالغربية
وكيل التعليم بالغربية

عقد ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، والأستاذ الدكتور ممدوح ناصف المصري، عميد كلية الآداب بجامعة طنطا اليوم ، اتفاق تعاون مشترك، حيث سيتم تقديم العديد من الخدمات عبر هذا الاتفاق، وذلك من خلال أقسام الكلية العلمية وإدارتها المختلفة. 

محافظ الغربية يتابع مشروعات القطاع الطبي بمركز طنطا.. صور


وجاء ذلك تنفيذا لتوجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية.

txt

محافظ الغربية يوجه برعاية 13 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص

وأوضح وكيل الوزارة، أن الاتفاق يتناول العديد من الدورات في مجال اللغة العربية، ودورات في مجال ذوي الهمم، ودورات في المساحة الحديثة والخرائط.

IMG-20231121-WA0020
IMG-20231121-WA0020
IMG-20231121-WA0019
IMG-20231121-WA0019
IMG-20231121-WA0018
IMG-20231121-WA0018
الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم التربية والتعليم والتعليم الفني التربية والتعليم بالغربية الأستاذ الدكتور الأستاذ الدكتور ممدوح ارة التربية والتعليم الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ظاهرة في مكة تنذر باقتراب يوم القيامة.. ما القصة؟

الدولار يتراجع بعد قفزة قوية عالميًا.. وهذا سعره رسميا الآن بالبنوك

متبقي أقل من 10 أمتار.. خبير يكشف مفاجأة حول سعة سد النهضة

أمن دولة| تصريحات تاريخية لرئيس "النواب" عن وقوف السيسي ومصر خلف القضية الفلسطينية.. وهذا موقف القانون من التهجير

400 جنيه كاملة|الذهب يتحرك مجددا في محلات الصاغة وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي ينافس على جائزة أفضل نادي في العالم.. تفاصيل

خلاف بين جمال علام وحازم إمام بشأن اعتذار ثلاثي المنتخب

بعد التقلبات الحادة والأمطار الغزيرة.. الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة اليوم

موضوعات متعلقة

النيل للإعلام ينظم ندوة عن تأثير المشاركة على المجتمع بـ حقوق طنطا

ترشيحاتنا

نتعرض لضغوط اقتصادية.. مدبولي عن بناء وتقوية الجيش: الآن الإجابة أصبحت واضحة

سفير صربيا بالقاهرة: نثمن تحركات مصر الدبلوماسية لاحتواء الأزمة في قطاع غزة

وزير العدل: بدأنا العمل بمنظومة تجديد الحبس عن بعد في 13 محكمة ابتدائية

ننتظر رد الاحتلال .. بيان عاجل مكن حماس بشأن تفاصيل الهدنة برعاية مصرية قطرية

أسعار سوبارو كروس تريك الجديدة بالسوق المحلي

العراق.. المقاومة الإسلامية تستهدف قاعدة عين الأسد الأمريكية غرب سوريا


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حلق فى الحواجب والاندر أرم وحلاقة على الزيرو| صدمة بنات النجوم.. أسما شريف منير تشعل السوشيال ميديا .. وابنه رانيا يوسف تضيئ الشموع بالكنيسة ولينا الفيشاوي تظهر بالصليب

بزيادة 22 ألف|سعر الجنيه الذهب والسبيكة اليوم.. وقفزة في عيار 21

ذكرى وفاتها الثانية.. أسرار زيجات سهير البابلي الخمسة ولقائها بالشعرواى

فرمان جديد من الكاف| مفاجأة بشأن قائمة منتخب مصر في كأس الأمم الأفريقية

فيديو

صاحبة فيديوهات الساحل الشرير.. تفاصيل القبض على الراقصة حورية / فيديو جراف

منذ 70 عامًا.. مقطع فيديو لمطعم يثير الجدل عبر تطبيق التيك توك

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ