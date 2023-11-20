عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يوجه برعاية 13 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بأهمية توفير الرعاية الصحية الى 13 مصابا في حادث سير انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "طنطا _ المحلة " بسبب السرعة الزائدة بمستشفى المنشاوي بطنطا. 

txt

محافظ الغربية يتابع مشروعات القطاع الطبي بمركز طنطا.. صور


وكان مستشفى المنشاوي بطنطا بمحافظة الغربية استقبلت نحو 13 مصابا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل مصرف الرملية على طريق المحلة الكبرى - طنطا، بالقرب من قرية محلة روح التابعة لمركز طنطا.

وأفادت مصادر طبية بأن المصابين هم محمد عرفة المتولي طبيب ٢٦ عام اشتباه كسر الذراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة و حسن علي 22 سنة  اشتباه كسر بالعمود الفقري، منى بهاء الدين عبد الحميد 20 سنة  كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، ونعيمة حمدان مطاوع 19 سنة - اشتباه كسر بالساعد الأيمن ، ومحمد محمد الحسانين 21 سنة - اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة، وكريم عصام صلاح 27 سن اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة، وأحمد عبدالناصر الحبيبي 17 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، ونوران رضا السيد شكر 22 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات متفرقة، ومي ربيع حبشي 22 سنة  اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات متفرقة ،وحمدی محمود نعمان 23 سنة - خلع بالكتف الأيسر واشتباه نزيف بالبطن، وكرم خيري ابوزینه 25 سنة  اشتباه ما بعد الارتجاج ،وهانی عبدالرحمن السيد 24 سنة  اختناق ،وحسن حمدی محمد 19 سنة خلع بالكتف الأيسر.

محافظ الغربية يتابع الأعمال الجارية لرصف طريق ومحور طنطا السنطة زفتي

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب ميكروباص يقل عددا من الركاب داخل أحد المصارف المائية بطريق المحلة الكبرى طنطا .

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من مباحث مركز شرطة طنطا و 6سيارات إسعاف وشرطة النجدة والمرور إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص داخل مصرف مائى بجوار قرية محلة روح واصابة ١٣ راكب  من مستقلي الميكروباص وتم نقلهم بالاسعاف الي مستشفى المنشاوي العام بطنطا بعد انتشالهم من المياه بمساعدة الأهالي.

وأفاد المصابون بأن الحادث وقع إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة فاختلت عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة ٣ مرات على الطريق وسقوطها في مياه المصرف المائي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

المنشاوي بطنطا حافظة الغربية حادث انقلاب سيارة ميكروباص حادث انقلاب سيارة توفير الرعاية الصحية تحرر محضر بالواقعة طنطا بمحافظة الغربية طريق طنطا طريق المحلة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أول تعليق من والدة هنا الزاهد بعد طلاقها من أحمد فهمي

أحمد حسن يعلن خبرا سارا لجماهير الزمالك

5 قرارات لمجلس الزمالك.. قبول استقالة إسماعيل يوسف

عرض رسمي.. أحمد فتوح ينتقل إلى هذا النادي في يناير

اتحاد الكرة يتدخل .. صدمة بشأن حسين الشحات وإمام عاشور وطارق حامد

مدير منتخب مصر يعلن مفاجأة كبرى عن استبعاد الثلاثي من أمم إفريقيا

على متنها يهود.. ألف قارب تتجه من تركيا إلى غزة الخميس المقبل

ممثل أمريكي شهير يطالب بإبادة الفلسطينيين ويرفض وقف إطلاق النار في غزة

موضوعات متعلقة

محافظ الغربية يشهد فعاليات معسكر المبادرة الوطنية «دوي.. بحكايتك.. تكمل حكايتهم»

النيل للإعلام ينظم ندوة عن تأثير المشاركة على المجتمع بـ حقوق طنطا

محافظ الغربية يشهد الندوة التعريفية لبرنامج "المرأة تقود"

تحرير 25 محضرا ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية في حملات بالغربية

مصادرة 452 كيلو لحوم ودواجن ورنجة مجهولة المصدر في الغربية

وقف 23 حالة إنشاء وبناء على الأراضي الزراعية وأدوار مخالفة بالغربية

تشميع 52 منشأة مخالفة لمواعيد الغلق بالغربية

بالصور.. تنظيم حفل لدعم زواج الفتيات اليتيمات بمحافظة الغربية

ترشيحاتنا

شعبة الذهب توضح أسباب الارتفاع في الأسعار

هطلقها لو تخنت .. نجلاء بدر ترد على تصريح زوجها

وزير الزراعة: سعر أردب القمح الاسترشادي 1600 جنيه.. ونحاول تقليل فجوة استيراده

هل يجوز للمرأة خلع الحجاب أمام ابن أخ الزوج؟.. الإفتاء: بهذه الحالة

وسط تعتيم كبير .. لماذا سرح الصهاينة جنود الاحتياط .. تفاصيل

أول تعليق من الولايات المتحدة على اختطاف الحوثيين السفينة جالاكسي بالبحر الأحمر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود الناعم.. هبة مجدي تستعرض جمالها عبر إنستجرام| شاهد

رفقة ابنتها.. زوجة ماجد المصري تستعرض جمالها | شاهد

ظهور أول حالة إصابة بـ مرض زومبي الغزلان في أمريكا..ما مدى خطورته؟

بسبب كتابه عن حكم النبي محمد .. رسائل نادرة متبادلة بين الإمام محمد عبده والروائي الروسي تولستوي

فيديو

إعــدام الفلسطينيين.. خطة شيطانية يرتب لها أعضاء الكنيست

تفاصيل استقبال أطفال غزة المبتسرين عبر معبر رفح/ فيديوجراف

البسوا خريفي.. تقلبات جوية في مصر وهذا موعد استقرار الطقس

من أجل صلاح.. ماذا فعل جمهور ليبيريا خلال مباراة مصر وسيراليون؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: أصوات السلام وأصوات الحرب

نهال علام

نهال علام تكتب: علم الإنسان

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: قمة دبي في انتظار تنفيذ الوعود

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: بصمتك الخاصة سر استمرارك

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مزاعم إسرائيل .. أكاذيب وادعاءات

محمود الجلاد

محمود الجلاد يكتب: كُتاب الشيخ جمعة

مني أحمد

منى أحمد تكتب: من باريس إلى الرياض.. مصر تتحدث عن نفسها

محمد الغريب

محمد الغريب يكتب: قطاع غزة وسيناريو الـ 34 يومًا في لبنان

اﻟﻤﺰﻳﺪ