محافظ الغربية يوجه برعاية 13 مصابا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص

أصدر الدكتور طارق راشد رحمي محافظ الغربية اليوم توجيهاته العاجلة إلى الدكتور أسامة بلبل وكيل وزارة الصحة بأهمية توفير الرعاية الصحية الى 13 مصابا في حادث سير انقلاب سيارة ميكروباص بطريق "طنطا _ المحلة " بسبب السرعة الزائدة بمستشفى المنشاوي بطنطا.



وكان مستشفى المنشاوي بطنطا بمحافظة الغربية استقبلت نحو 13 مصابا إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص داخل مصرف الرملية على طريق المحلة الكبرى - طنطا، بالقرب من قرية محلة روح التابعة لمركز طنطا.

وأفادت مصادر طبية بأن المصابين هم محمد عرفة المتولي طبيب ٢٦ عام اشتباه كسر الذراع الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة و حسن علي 22 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، منى بهاء الدين عبد الحميد 20 سنة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم ، ونعيمة حمدان مطاوع 19 سنة - اشتباه كسر بالساعد الأيمن ، ومحمد محمد الحسانين 21 سنة - اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات وكدمات متفرقة، وكريم عصام صلاح 27 سن اشتباه كسر بالساعد الأيسر وسحجات وكدمات متفرقة، وأحمد عبدالناصر الحبيبي 17 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري، ونوران رضا السيد شكر 22 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات متفرقة، ومي ربيع حبشي 22 سنة اشتباه كسر بالعمود الفقري وسحجات متفرقة ،وحمدی محمود نعمان 23 سنة - خلع بالكتف الأيسر واشتباه نزيف بالبطن، وكرم خيري ابوزینه 25 سنة اشتباه ما بعد الارتجاج ،وهانی عبدالرحمن السيد 24 سنة اختناق ،وحسن حمدی محمد 19 سنة خلع بالكتف الأيسر.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية قد تلقت إخطارا من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بانقلاب ميكروباص يقل عددا من الركاب داخل أحد المصارف المائية بطريق المحلة الكبرى طنطا .

كما انتقلت الأجهزة الأمنية وقوة من مباحث مركز شرطة طنطا و 6سيارات إسعاف وشرطة النجدة والمرور إلى موقع الحادث، وبالفحص والمعاينة تبين انقلاب سيارة ميكروباص داخل مصرف مائى بجوار قرية محلة روح واصابة ١٣ راكب من مستقلي الميكروباص وتم نقلهم بالاسعاف الي مستشفى المنشاوي العام بطنطا بعد انتشالهم من المياه بمساعدة الأهالي.

وأفاد المصابون بأن الحادث وقع إثر انفجار الإطار الأمامي للسيارة فاختلت عجلة القيادة في يد السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة ٣ مرات على الطريق وسقوطها في مياه المصرف المائي.

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.