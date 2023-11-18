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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية يتابع الأعمال الجارية لرصف طريق ومحور طنطا السنطة زفتي

محافظ الغربية
محافظ الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المحافظة تشهد طفرة في إنشاء العديد من شبكات الطرق الحديثة وفقا للمواصفات الفنية، وذلك في إطار تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتسهيل حركة التجارة، واستمرار تراجع معدلات الحوادث على الطرق.

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جاء ذلك خلال متابعته لأعمال إنشاء جسم الطريق بالمرحلة الثانية من طريق طنطا- السنطة – زفتي الحيوي والذي يتم إنشاؤه ضمن خطة هيئة الطرق، وتبدأ المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى بطول ١٠ كيلومترات وعرض 11.25 مترا.

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وأشار محافظ الغربية إلى أن الطريق يسهم في القضاء على الكثافة المرورية في الطريق القديم، خاصة بعد نهاية المرحلة الثانية من السنطة وحتى زفتى، مؤكدا أن المحافظة تنفذ مجموعة من أكبر خطط الرصف، حيث يتم إعطاء الأولوية للشوارع والطرق الحيوية التي تساهم في تحقيق السيولة المرورية وتخدم أكبر عدد من المواطنين.

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الخدمات المقدمة للمواطنين الذي الخدمات المقدمة للمواطن بالمرحلة الثانية رصف طريق رئيس جامعة طنطا خطط الرصف دكتور طارق رحمى

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