لمتابعة سير العملية التعليمية.. رئيس جامعة طنطا يترأس اجتماع مجلس كلية الصيدلة

ترأس الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا اليوم اجتماع مجلس كلية الصيدلة بالجامعة، بحضور الدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة منى الأعصر عميد الكلية والدكتورة نجلاء الشيتاني وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة سحر الحجار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور هانى دنيا نقيب صيدلة الغربية، وأعضاء مجلس الكلية.

أعرب الدكتور محمود ذكي عن سعادته بتواجده بكلية الصيدلة العريقة، مؤكداً أن إدارة الجامعة لا تدخر جهدا في تقديم كافة أشكال الدعم للكلية لتحسين مخرجات المنظومة التعليمية، والارتقاء بمنظومة البحث العلمي، ورفع القدرة التنافسية للكلية بين مثيلاتها من الكليات.

كما قدم الدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة خلال كلمته التهنئة للدكتورة منى الأعصر عميد الكلية لصدور قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتعيينها عميدًا للكلية، كما قدم شكره وتقديره للدكتورة سحر الحجار على جهودها طوال فترة عملها قائما بأعمال عميد الكلية.

كما أجرى الدكتور محمود ذكى جولة تفقدية تابع خلالها سير العملية التعليمية بالكلية، بقاعة السيمنار الجديدة المجهزة على أعلى مستوى، ومعمل الحاسب الآلي بالكلية الذى يسع لــ 90 جهاز حاسب ألي لخدمة الامتحانات الإلكترونية والتنسيق الالكتروني.

كما أهدت الدكتورة منى الأعصر عميد الكلية درع الكلية للدكتور محمود ذكي رئيس الجامعة وللدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأهدى الدكتور محمود ذكى درع الكلية للدكتورة سحر الحجار وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة تقديراً لجهودها طوال فترة عملها قائما بأعمال عميد الكلية.

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