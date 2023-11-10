عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

السكة الحديد تطلق خدمة جديدة على خط "طنطا-منوف-القاهرة" والعكس اعتبارا من اليوم

قطارات السكة الحديد
قطارات السكة الحديد

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر   تشغيل خدمة جديدة بعربات ثالثة مكيفة على خط طنطا / منوف / القاهرة اعتبارًا من اليوم الجمعة . 


حيث تقرر اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 تشغيل قطار رقم  1191  القاهرة / طنطا بتركيب 6 عربات ثالثة مكيفة على أن يقوم من محطة القاهرة  الساعة 03:50 عصراً ويصل محطة طنطا الساعة 06:30 مساءاً ، واعتباراً من يوم السبت الموافق 11 /11 /2023 تشغيل قطار رقم 1190  طنطا / القاهرة  يقوم من محطة طنطا الساعة 04:40 صباحاً ويصل محطة القاهرة الساعة 07:35 صباحاً بنفس التركيب الوارد به قطار 1191 لمحطة طنطا .


ويترتب على ذلك تعديل مواعيد بعض القطارات كالتالى طبقاً للجداول المرفقة : 
- قطار 529 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 10 / 11 / 2023 يقوم من القاهرة الساعة 11:10 مساءاً ويصل منوف الساعة 01:05 صباح اليوم التالى  .
- قطار 551 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة  03:00 عصراً ويصل طنطا الساعة 06:10 مساءاً . 


- قطار 535 ( تحيا مصر ) القاهرة / منوف / طنطا يقوم من القاهرة الساعة 05:15 صباحاً ويصل طنطا الساعة 08:45 صباحاً . 


-  قطار 512 ( تحيا مصر ) منوف / القاهرة اعتباراً من يوم السبت الموافق 11 / 11 / 2023 يقوم من منوف الساعة 04:00 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 06:05 صباحاً .


- قطار 548 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 02:35 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 06:00 مساءاً .
- قطار 534 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 صباحاً ويصل القاهرة الساعة 08:45 صباحاً .
- قطار 556 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف يقوم من طنطا الساعة 06:30 مساءاً ويصل منوف الساعة 07:40 مساءاً .
- قطار 550 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة  يقوم من طنطا الساعة 03:30 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 06:55 مساءاً .
- قطار 554 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف / القاهرة يقوم من طنطا الساعة 05:10 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 08:30 مساءاً .
- قطار 524 ( تحيا مصر ) القناطر الخيرية / القاهرة يقوم من القناطر الخيرية الساعة 03:10 مساءاً ويصل القاهرة الساعة 03:50 مساءاً . 
- قطار 546 ( تحيا مصر ) طنطا / منوف  يقوم من طنطا الساعة 12:50 ظهراَ ويصل منوف الساعة 01:55 ظهراً .
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

99 مليار دولار تنعش خزينة الدولة|سعر الأخضر رسميا الآن بعد بيان الحكومة

300 جنيه دفعة واحدة|تراجع سعر الذهب بعد قرار الحكومة العاجل..وعيار 21 مفاجأة

شهادات البنك الأهلي الجديدة| اعرف الشروط والمميزات.. تفاصيل

ليس أجنبيا.. ناقد رياضي يكشف عن مفاجأة بشأن المدير الفني الجديد للزمالك

قرار مفاجئ من إدارة الزمالك بعد قرار فيتوريا بضم فتوح وصبحي

الأهلي يقترب من حسم صفقة جديدة

الأرصاد تكشف أبرز الظواهر الجوية اليوم الجمعة.. وماذا يحدث للطقس غدا السبت

15 جنيها.. سعر جرام الذهب عيار 21 يرتفع مساء اليوم الخميس

ترشيحاتنا

الاحتلال يشن غارات عنيفة على قطاع غزة

شروط التقديم لحج الجمعيات الأهلية لموسم 1445ه- 2024م| تفاصيل

أول تطبيق للقانون.. القضاء يواجه متهمين طمسا لوحات سيارتهما بعقوبات رادعة.. تفاصيل

قرارات حاسمة لمجلس الزمالك.. المدرب الجديد ومستحقات أوسوريو ومصير الثلاثي|تفاصيل

السكة الحديد تطلق خدمة جديدة على خط "طنطا-منوف-القاهرة" والعكس اعتبارا من اليوم

بقرار حكومي لنابغة دمياط.. تفاصيل منحة بإلحاق طالب ابتدائي بكلية العلوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نوع من الحبوب على الإفطار سر رشاقة أميرة ويلز

بقرار حكومي لنابغة دمياط.. تفاصيل منحة بإلحاق طالب ابتدائي بكلية العلوم

شكلها متغير .. شاهد بطلة مسلسل الحاج متولي بالحجاب تشعل السوشيال ميديا

بشرى لمن يعانون مشاكل الإبصار .. إنجاز طبي لزراعة عين كاملة

فيديو

إسرائيل تسحب حيوانات منوية من جثث قتلى هجوم حماس .. ما القصة؟ «فيديوجراف»

حقيقة اختراق فوري Fawry .. وهذا رد الشركة / فيديوجراف

إقرار أسعار جديدة لـ السجائر .. الموعد وأزمة بسبب التجار| ماذا يحدث؟

حقيقة تأجيل الانتخابات الرئاسية.. حملة السيسي ترد على الشائعة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ