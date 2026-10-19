نجاح كاسح.. قصة كول أوف ديوتي الجديدة تحصد تقييمات مذهلة على ستيم

حققت لعبة التصويب الشهيرة “كول أوف ديوتي"مودرن وورفير 4" بداية قوية ومفاجئة جداً على منصة "ستيم" لألعاب الكمبيوتر، بعد حصول طور القصة على تقييمات إيجابية ضخمة.

إعجاب فوري من اللاعبين الأوائل

وبحسب تقرير نشره موقع "تك باور أب" التقني، بدأ الأشخاص الذين حجزوا اللعبة مسبقاً في تجربة طور القصة منذ 16 أكتوبر الجاري.

وسجلت المنصة حتى الآن أكثر من 1600 تقييم إيجابي من أصل 1800 تقييم تقريباً.

ومنح هذا اللعبة نسبة نجاح ممتازة تصل إلى 90%، لتحصل رسمياً على تقييم “إيجابي جداً”، حيث يعتبر هذا الرقم إنجازاً كبيراً ومفرحاً للشركة.

فهو يجعل هذا الجزء أفضل إصدار ينال إعجاب اللاعبين على المنصة منذ إطلاق لعبة "بلاك أوبس 3" في عام 2015.

تفوق واضح على الأجزاء المحبطة

وأوضح التقرير أن هذه النتيجة القوية تأتي بعد سلسلة من الإحباطات الواضحة في الإصدارات الماضية.

فقد حصلت الأجزاء القريبة السابقة على تقييمات ضعيفة جداً من الجمهور. حيث سجلت "مودرن وورفير 3" حوالي 48% فقط، بينما هبط تقييم "بلاك أوبس 7" إلى 38%.

ورغم أن التقييمات المرتفعة الحالية تأتي من أشد المعجبين بالسلسلة الذين سارعوا بالحجز المبكر، إلا أنها تبشر بتجربة ممتعة.

ومن المنتظر إطلاق اللعبة الكاملة، والتي تشمل أطوار اللعب الجماعي مع الأصدقاء، يوم 23 أكتوبر لتتضح الصورة النهائية بشكل كامل.

شرط أمني إلزامي لتشغيل اللعبة

ووجه الخبراء رسالة مهمة لمستخدمي أجهزة الكمبيوتر لتجنب أي مشاكل عند التشغيل، حيث تشترط اللعبة تفعيل أنظمة الأمان الحديثة في الكمبيوتر (وهي تقنيات تُعرف باسم TPM 2.0 وSecure Boot).

وببساطة هذه التقنيات عبارة عن حراس إلكترونيين داخل جهازك يمنعون البرامج الخبيثة من التسلل، والأهم أنها تمنع اللاعبين من استخدام برامج الغش لتخريب متعة اللعب على الآخرين.

وبدون تشغيل هذه الحماية البسيطة، سيرفض جهازك فتح اللعبة تماماً ولن تتمكن من دخول المعركة.