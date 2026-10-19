مفاجأة للاعبين.. جيم سير تدخل عالم لوحات المفاتيح وتكشف أذرع تحكم استثنائية

أعلنت شركة "جيم سير" (GameSir) الشهيرة في عالم إكسسوارات الألعاب، عن خطوة جريئة بدخولها لأول مرة سوق لوحات المفاتيح المخصصة للجيمنج، إلى جانب كشفها عن أذرع تحكم بتصميمات جديدة ومبتكرة.

لوحة مفاتيح بأزرار سريعة الاستجابة

وبحسب تقرير نشره موقع "آي جي إن" التقني، قررت الشركة توسيع نشاطها وإطلاق لوحة مفاتيح ميكانيكية جديدة كلياً.

وتتميز هذه اللوحة بأزرار حساسة جداً وسريعة الاستجابة، مصممة خصيصاً لتمنح اللاعبين تفوقاً كبيراً في سرعة الحركة والتصويب أثناء المعارك الطاحنة في ألعاب الحركة والتصويب السريعة.

كما زودت الشركة اللوحة بإضاءة ملونة جذابة يمكن تخصيصها حسب ذوق كل لاعب لتضفي جواً حماسياً على غرفة الألعاب.

أذرع تحكم تمنع مشكلة "الانزلاق"

وأوضح التقرير أن الشركة لم تكتفِ بلوحة المفاتيح، بل كشفت أيضاً عن إصدارات خاصة ومحدودة من أذرع التحكم (الدرعات) الشهيرة الخاصة بها.

والميزة الأهم في هذه الأذرع الجديدة أنها تستخدم تقنية مغناطيسية متطورة في عصا التوجيه.

وتمنع هذه التقنية تماماً ظهور مشكلة "الانزلاق" أو الحركة العشوائية المزعجة التي تحدث غالباً في الأذرع التقليدية بعد فترة من الاستخدام المستمر، مما يضمن دقة تصويب تدوم لسنوات.

تصميمات شفافة وخيارات تناسب الجميع

ولم تغفل "جيم سير" عن الشكل الجمالي، حيث طرحت بعض هذه الأذرع بتصميمات خارجية شفافة كلياً، تسمح للاعب برؤية الأجزاء الإلكترونية والتروس الداخلية وهي تتحرك أثناء اللعب.

وأكدت الشركة أنها ستوفر هذه المنتجات الجديدة بأسعار اقتصادية وتنافسية، لتناسب ميزانية شريحة واسعة من اللاعبين الذين يبحثون عن أداء احترافي دون دفع مبالغ طائلة، ومن المتوقع طرحها في الأسواق العالمية خلال الأسابيع القليلة القادمة.