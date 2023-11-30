توزيع التقاوي مجانا.. جنوب سيناء تدعم المواطنين للتوسع في زراعة القمح

نظمت مديرية الزراعة بجنوب سيناء، زيارات ميدانية لتشجيع ودعم المزارعين في طور سيناء علي التوسع في زراعة القمح وذلك في إطار اهتمام الدولة المصرية وتوجيهات السيد القصير وزير الزراعة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء وبإشراف الدكتور محمد شطا وكيل وزارة الزراعة.



وقام الدكتور أحمد القط المشرف العلمى لحملة النهوض بمحصول القمح بعمل زيارة ميدانية لدى المزارعين للنهوض بمحصول القمح الموسم الحالى وتوضيح أفضل الممارسات الزراعية لإنتاجه في الأراضي الجديدة وأفضل المعاملات التسميدية ونظم الري.



وأوضح القط طرق المكافحة المتكاملة للحشائش، مشيرا إلى أنه تم البدء فى زراعة الحقول الإرشادية بمدينة طور سيناء وذلك فى إطار برنامج الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح والذى يتضمن زراعة عدد مائة فدان حقل ارشادي بالاضافة الي تقديم الدعم الكامل للمزارعين حيث تم توفير التقاوى المعتمدة من إنتاج الإدارة المركزية لإنتاج التقاوى التابعة لوزارة الزراعة وتمويل من برنامج الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح.

التوسع في القمح بجنوب سيناء

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