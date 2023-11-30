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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط أصحاب 5 مخابز استولوا على 25 جوال دقيق بلدي مدعم بالغربية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

تمكنت مديرية التموين بمحافظة الغربية، من ضبط أصحاب 5 مخابز بطنطا وسمنود، استولوا على 25 جوال دقيق بلدى مدعم بإجمالى وزن طن دقيق، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، والتربح ماليا دون جه حق.

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وتلقى المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، تقريرا بتمكن حملة لمفتشى الرقابة التموينية ، من ضبط  أصحاب 5 مخابز  بطنطا وسمنود، استولوا على 25 جوال دقيق مدعم ومن الحصص المخصصة لهم بعد إجراء الجرد الفعلى لرصيد هذه المخابز وشاشة جرد الأرصدة، والتصرف فيها بالبيع فى السوق السوداء، وتحقيق أرباحا غير مشروعة ببيعها فى السوق السوداء.

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كما تم تحرير محاضر بالوقائع، وإخطار النيابة العامة المختصة لتجرى شئونها.

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