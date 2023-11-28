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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بإطلالة كاجوال.. شمس الكويتية تفاجئ متابعيها بصور لها من طنطا

صدى البلد

شاركت المطربة  شمس الكويتية صور جديدة لها من طنطا، ونشرتها مع متابعيها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة كاجوال بسيطة وغير متكلفة.

 

تفاصيل إطلالة شمس الكويتية

 

ظهرت شمس الكويتية، وهي ترتدي بنطال باللون الأسود،وعلبه توب باللون الاسود، وأختارت عليه جاكيت وتر بروف باللون الذهبي وبأكمام طويلة، وأختارت حقيبة من الجلد باللون الرمادي.

 

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واختارت شمس الكويتية ترك خصلات شعرها بتسريحة انسيابية ناعمة .

 

وضعت شمس الكويتية، بعض اللمسات الناعمة من المكياج، ووضعت الآي شادو والآي لاينر والماسكر، والكحل باللون الأسود، مع وضع اللون الكشميري كأحمر شفاه.

 

ولم تتكلف شمس الكويتية، في إرتداء الإكسسورات، واكتفت بإرتداء خاتم من الألماس.

 

شمس الكويتية
شمس الكويتية
شمس الكويتية
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