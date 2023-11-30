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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

آداب بني سويف تنظم سلسلة من الندوات للتصدي لقضايا المجتمع الراهنة

صدى البلد

وافق مجلس جامعة بني سويف برئاسة الدكتور منصور حسن رئيس الجامعة، بجلسته رقم 227، على عقد كلية الآداب عدد من الندوات بهدف التصدي لقضايا المجتمع الراهنة ومنها ندوة بعنوان "الشائعات والأمن الفكري" وذلك بالتعاون مع كلية الحقوق ومجمع إعلام بني سويف، جاء ذلك بحضور نواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء المجلس.

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كما وافق المجلس على عقد عدد من الدورات لرفع الوعي لدى طلاب الجامعة بالتعاون مع الهيئة العامة للاستعلامات، بهدف مواجهة الأفكار المغلوطة والمتطرفة، والعمل على بناء شخصية الطالب الجامعي، وتنمية مهاراته وتعميق انتمائه الوطني، بالإضافة إلى عقد ندوة توعوية حول الوقاية من سرطان الثدي، و يحاضر بها الدكتورة حنان الزبلاوي وكيل كلية التمريض، للتوعية بخطورة المرض والأسباب المحفزة له، وأعراضه، وضرورة إجراء الفحص الذاتى بصفة دورية كل شهر، لاكتشاف أى تغيرات، نظراً لأهمية الكشف المبكر الذي يزيد من معدلات الشفاء.
 

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