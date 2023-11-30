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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الغربية: الموافقة على اعتماد الحيز العمراني لـ8 عزب وتخصيص أراض لإقامة مشروعات

محافظ الغربية الدكتور
محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي

قال محافظ الغربية الدكتور طارق رحمي إن المجلس التنفيذي للمحافظة وافق على اعتماد الأحوزة العمرانية لـ8 عزب بمراكز المحافظة، بالإضافة إلى تخصيص عدد من الأراضي لإقامة مشروعات خدمية وتنموية.


وأضاف المحافظ - خلال ترؤسه اليوم الخميس لاجتماع المجلس التنفيذي - أن العزب تشمل عزبة عبدالصمد عطية بميت حبيش البحرية مركز طنطا، وعزبة العسيلى ببنا أبو صير مركز سمنود، وعزبة السيد الزيات بشونى مركز طنطا، وعزبة مفيد ببرما مركز طنطا، وعزبة أحمد أبو مصطفى بالجعفرية مركز السنطة، وعزبة أمين سليم (جمال سليم) بشبرا قاص مركز السنطة، وعزبة طابون الشوربجي بالجميزة مركز السنطة وعزبة طارق الشيشى بميت عساس مركز سمنود.


كما وافق المجلس على إنشاء نقطة إسعاف بالمحلة، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لتوسعة المعهد الديني بدفرة؛ ليكون معهدًا دينيًا ابتدائيًا إعداديًا ثانويًا، وتخصيص قطعة أرض مملوكة للدولة بمسطح (79 م2) لضمها لمسجد المنشاوي بقرية كوم أشناواي مركز السنطة لصالح مديرية أوقاف الغربية.


ووافق على توسعة مدرسة الإمام الشافعي الابتدائية بقرية قرانشو مركز بسيون من خلال ضم قطعة أرض مملوكة للدولة بمسطح (520م2) للمدرسة ضمن مشروعات مبادرة (حياة كريمة) بمركز بسيون، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإنشاء مدرسة ابتدائي بمسطح 1338.42م2 بقرية محلة حسن التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة المحلة الكبرى، والموافقة على تخصيص قطعة أرض لإقامة مدرسة ابتدائي بحوض الملقة رقم (7) بقرية محلة أبو على مركز المحلة الكبرى.


كما وافق على تخصيص قطعة ارض لإقامة مدرسة إعدادية بكفر قريطنة بالوحدة المحلية بنمرة البصل مركز المحلة الكبرى، وتخصيص قطعة أرض لإقامة معهد ديني إعدادي للفتيات لصالح الأزهر الشريف، وتخصيص قطعة أرض أملاك دولة لإقامة مدرسة تعليم أساسي للمكفوفين بمسطح 939 م2 بمنطقة منشية مبارك التابعة للوحدة المحلية لقرية محلة أبو علي مركز المحلة الكبرى.

 

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