مطربة إسرائيلية تهاجم السنوار بأغنية على ألحان بنت السلطان لأحمد عدوية

قامت مغنية إسرائيلية تدعى رينات بار باقتباس لحن أغنية "بنت السلطان" الشهيرة لأحمد عدوية لتغني للجنود الإسرائيليين، متوعدة القيادي في حركة "حماس" يحيى السنوار وأهالي غزة.

وتقول كلمات الأغنية التي نشرتها عبر وسائل التواصل الإجتماعي، "غدا يموت يحيى السنوار، وغزة كلها"، وقدمتها باللغتين العربية والعبرية.

ويعود تاريخ إنتاج أغنية "بنت السلطان" إلى عام 1969، وقد كتب كلماتها حسن أبو عتمان، ولحنها أحمد أبو السعود، ويغنيها المطرب المصري الشعبي الشهير أحمد عدوية.

حرص الفنان الكبير أحمد عدوية علي المشاركة في احتفالية تكريم الموسيقار هاني شنودة بالمملكة العربية السعودية.

وشارك الفنان الكبير أحمد عدوية بالغناء علي كرسي متحرك مع الفنان مصطفي حجاج من خلال أغنية "زحمة يا دنيا زحمة".

عزف عدد من المقطوعات الشهيرة لأفلام للموسيقار الكبير عاني شنودة تحت قيادة المايسترو هاني فرحات في حفل تكريم الأول بالرياض في المملكة العربية السعودية.

تواجد عدد من نجوم الفن في حفل ذكريات هاني شنودة في الرياض من بينهم الفنانة ليلى علوى، صلاح الجهيني، حسن الرداد، الهام شاهين.