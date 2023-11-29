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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ثقافة

مؤلفة فيلم little women .. لويزا ماي ألكوت من خادمة إلى أديبة عظيمة

صدى البلد

في مثل هذا اليوم، وُلِدَت الكاتِبة الأمريكية لويزا ماي ألكوت في عام 1832 في جيرمانتاون، التي تُعرف الآن باسم فلادلفيا في ولاية بنسلفانيا. 

اشتهرت لويزا بكتابتها لرواية "نساء صغيرات" في عام 1868، وسلسلة "رجال صغار" في عام 1871، ورواية "أولاد جو" في عام 1886.

لويزا ماي ألكوت 

ترعرعت لويزا ماي ألكوت في نيو إنجلاند، وكان والديها أبيجال ماي وأموس برنسون ألكوت ينتميان إلى طائفة تؤمن بالفلسفة المتعالية. 

نشأت لويزا بين مجموعة من الفلاسفة والمفكرين المشهورين في ذلك الوقت مثل رالف والدو إيمرسون وناثانيال هوثورن وهنري ديفيد ثورو وادزورث لونجفيلو.

لويزا ماي ألكوت 

عانت عائلة ألكوت من ضائقة مالية، وبدأت لويزا بالعمل في سن مبكرة لمساعدة أسرتها. 

كما سعت أيضًا إلى نشر كتاباتها. بدأت أعمالها تحقق نجاحًا كبيرًا في ستينيات القرن التاسع عشر. في بداية حياتها المهنية، استخدمت لويزا أحيانًا أسماء مستعارة مثل إيه. إم. بارنارد عندما كتبت قصصًا قصيرة وروايات للبالغين تركز على العواطف والانتقام.

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انتقلت العائلة إلى بوسطن في عام 1834، حيث أسس والد لويزا مدرسة تجريبية وانضم إلى نادي المؤمنين بالفلسفة المتعالية مع رالف والدو إيمرسون وهنري ديفيد ثورو. تلقت لويزا تعليمها تحت إشراف والدها، الذي أسس مدرسة "تمبل" في بوسطن وشرف بتعليمها في المنزل. أدركت لويزا في وقت مبكر أن والدها يعاني من صعوبات مالية وأنه غير قادر على إعالة زوجته وأبنائه الأربعة.

درست لفترة قصيرة وعملت كخادمة قبل أن تبدأ في الكتابة. بدأت أعمالها الأولى بأسلوب عنيف ومثير، ثم تحولت في أعمالها اللاحقة إلى تصوير المرأة على أنها قوية ومستقلة ومبدعة.

لويزا ماي ألكوت 

تطوعت لويزا كممرضة خلال الحرب الأهلية الأمريكية، ولكنها أصيبت بعدوى وأصابها مرض الحمى النقالة الذي تسبب في مشاكل صحية لها طوال حياتها. قامت لويزا بنشر روايتها الأكثر شهرة "نساء صغيرات" في عام 1868، وهي قصة تتبع حياة أربع شقيقات في فترة الحرب الأهلية وبعدها. حققت الرواية شعبية كبيرة وأصبحت عملاً أدبيًا كلاسيكيًا.

نساء صغيرات

في عام 1871، نشرت لويزا الجزء الثاني من "نساء صغيرات" بعنوان "رجال صغار"، والذي يتابع قصة الشقيقات وحياتهن بعد سنوات من الأحداث في الجزء الأول. استمرت لويزا في كتابة روايات وقصص قصيرة، وكان لها تأثير كبير على الأدب الأمريكي.

لويزا ماي ألكوت 

توفيت لويزا ماي ألكوت في 6 مارس 1888 في بوسطن عن عمر يناهز 55 عامًا. لا تزال أعمالها محبوبة حتى اليوم وتعتبر من بين الكلاسيكيات الأدبية الأمريكية. إرثها يشمل التركيز على موضوعات مثل العلاقات العائلية، والنضال من أجل الاستقلالية الشخصية للمرأة، والقضايا الاجتماعية والاقتصادية في العصر الذي عاشت فيه.

لويزا ماي ألكوت القرن التاسع عشر الفلسفة المتعالية جائزة البوكر نساء صغيرات ولاية بنسلفانيا

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