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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

ترجمة عربية لرواية «الوعد» الفائزة بجائزة البوكر 2021

صدى البلد

صدر حديثاً عن دار أثر للنشر، ترجمة عربية لرواية بعنوان "الوعد"، للكاتب الجنوب أفريقي ديمون جالجوت Damon Galgut، وهي الرواية الفائزة بجائزة البوكر للرواية العالمية للعام 2021، ونقلها إلى اللغة العربية المترجم عبد الوهاب أبو زيد.

حينما فازت رواية "الوعد" للكاتب ديمون جالجوت بجائزة البوكر للرواية العالمية عام 2021، قالت لجنة التحكيم إن الرواية فازت نظرا لما أظهرته من الحقائق العاطفية الوحشية في قصته القوية والماهرة عن عائلة متضائلة وأرض مضطربة.

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فى رواية "الوعد" تتحول عين الراوي وتومض، في ملاحظته لحادث تحطم وحرق عائلة بيضاء في جنوب إفريقيا. في مزرعتهم خارج بريتوريا، تتجمع عائلة سوارتس لحضور جنازة ما. يكره الجيل الأصغر كل ما تمثله الأسرة، وليس أقله الوعد الفاشل للمرأة ذات البشرة السمراء التي عملت من أجلهم طوال حياتها. بعد سنوات من الخدمة، وُعدت سالومي بالحصول على منزل خاص بها، وأرض خاصة بها، ولكن بطريقة ما، ومع مرور كل عقد من الزمن، يظل هذا الوعد غير محقق.

ديمون جالجوت كاتب مسرحي وروائي من جنوب أفريقيا، كتب روايته الأولى عندما كان في السابعة عشرة من عمره، وهو مؤلف حائز على العديد من الجوائز، وتم إنتاج فيلمين عن كتابه The Quarry. نشأ وترعرع في بريتوريا، حيث تدور أحداث روايته The Promise، ويعيش الآن في كيب تاون. عندما سُئل عن سبب تحوله إلى كاتب، كشف أنه كان مصابًا بسرطان الغدد الليمفاوية عندما كان طفلاً، وخلال هذه الفترة "تعلم ربط الكتب والقصص بنوع معين من الاهتمام والراحة".

رواية تقسيم فلسطين جائزة البوكر جائزة البوكر للرواية العالمية جنوب افريقيا ديمون جالجوت سرطان الغدد الليمفاوية

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