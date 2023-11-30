إسماعيل فرغلي: استفدت من موهبة فن الإلقاء في الأعمال المشارك بها

أكد الفنان إسماعيل فرغلي، أنه استفاد من الخبرات المتراكمة، والتي عاصرها في حياته على مدار أزمنة مختلفة، مشيرا إلى أن الله سبحانه وتعالى، أنعم عليا بموهبة فن الإلقاء، وأطبقه بشكل جيد في الأعمال التي أقوم بها.

وقال فرغلي، خلال لقائه ببرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”: ولدت في أسرة متوسطة الحال، وتعلمت الفرق بين الحلال والحرام والصواب والخطأ، وقمت بتعليمها ونقلها لأولادي.

وتابع الفنان إسماعيل فرغلي: علمت أولادي الصلاة في وقتها، لأن الصلاة أعتبرها شكرا لله سبحانه وتعالى على النعم التي أنعم علينا بها في حياتنا.