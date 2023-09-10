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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إسماعيل فرغلي: البطولة المطلقة مجازفة أخاف منها واستفدت فنيا من محمد رمضان | حوار

اسماعيل فرغلي
اسماعيل فرغلي

 يعتبر الفنان الكوميدى إسماعيل فرغلي واحدا من النجوم الذين  ظهروا على الشاشة بشكل تلقائى وقوى ، وتعتبر الإنطلاقة الحقيقية له من خلال برنامج "حسين على الهوا" ثم أنطلق بسرعة الصاروخ فى عدة أعمال هامة ومميزة ومن أبرزها : (خلاويص ، نمس بوند ، راجل وست ستات ، عريس من جهة أمنية ، قوت القلوب ، حلوة الدنيا سكر) وأعمال أخرى  
وحرص موقع "صدي البلد" ، على إجراء حوار  مع الفنان إسماعيل فرغلي، ليكشف لنا تفاصيل جديدة عن أعماله المقبلة ..

 

بعد النجاح الكبير الذى حققته فى مسلسل "مكتوب عليا" .. من وجهة نظرك ما هو سر النجاح؟


السبب الرئيسى فى نجاح العمل بهذه السرعة ، هو تجسيد دور الأب المصري المتواجد فى كل منزل ، لذلك كانت ردود الفعل ممتعة للغاية لأنه يمس جميع البيوت ، وكان هناك الكثير يقولون لي لقد شعرنا أنك واحد مننا وأوصلت الرسالة بشكل تلقائي للغاية .

 

بعد نجاحك فى جميع الأعمال المتنوعة التي قدمتها .. ما هى نوعية الأدوار الأقرب لقلبك؟


أنا أميل للأدوار الكوميدية بشكل كبير ، وأرى أنها تنجح على نطاق أوسع من غيرها ، نظرًا لأنها تصل للجمهور بشكل سريع ، ولأن طبيعة الشعب المصري عاشق لكل ما هو مضحك وتلقائي مثل ما هو متداول علينا "شعب ابن نكتة".

بداية مشوارك الفني كانت فى برنامج "حسين على الهوا" .. ما هى كواليس خوضك لهذه التجربة ؟

 


كان الفضل فى خوضي لهذه التجربة بعد الله سبحانه وتعالى ،هو طارق نور الذى رشحني بقوة ، نظرًا لثقته القوية فى قدراتي ، بالإضافة للمخرج الراحل رائد لبيب ، وعلى رأسهم الفنان الراحل حسين الإمام الذى كان يساندنى بقوة أثناء الكواليس وكان يساعدنى لأظهر بأقوى أداء تلقائي .

فى رأيك ..ما الذى ميز "حسين على الهوا" عن غيره من البرامج الكوميدية ؟

 


بالتأكيد برنامج "حسين على الهوا" كان من أنجح البرامج الكوميدية أثناء فترة عرضه عالشاشات ، ولكن نجاح هذا البرنامج ليست من فراغ ، بل لأن كواليسه كانت مليئة بالحب والتناغم أثناء التصوير ، ولم يكن للغيرة أو الحقد تواجد بيننا ، وأري أيضًا أن السبب الأساسي فى النجاح هو الطريقة الذى كتب بها الورق ، وبالتأكيد الأنتاج القوى ، بالإضافة للضيوف الذى أضافوا لمسة تلقائية أدت لردود فعل قوية .

 

بعد نجاح "حسين على الهوا".. هل فكرت فى أن تعيد مثل هذه التجربة مرة أخرى؟

 


بالطبع ، أتمنى إعادة التجربة وسعدت عندما جائتني الفرصة حاليًا ، وبالفعل أجهز لبرنامج كاميرا خفية جديد ومختلف ، وبدأت تصويرعدة حلقات وأتمنى أن ينال إعجاب الجمهور ويحقق ردود فعل قوية .

 

ما أبرز المواقف الإنسانية التى لمستها فى التعامل مع الفنان الراحل حسين الإمام ؟

 


فى الحقيقة ، هو ليس موقف إنساني واحد ، ولكن حسين الإمام كان مزيج من المواقف الإنسانية التى لا تنسى ، وأبرزها مساندته للجميع خلف الكواليس ولم يكن يفرق فى المعاملة بين الكبير والصغير ، بالإضافة لمساندته لي القوية لأن البرنامج كان يعتمد على الإرتجال ، وعندما كنت أتلقى الجواب من الضيف كنت أرد بطريقة تلقائية ليست متوقعة ، وكان يساعدني دائمًا فى إعطاء مساحة .
 

كان هناك تصريح سابق بأن ملكة جمال لبنان عرضت عليك الحب والزواج من قبل .. ما صحة هذا الكلام؟

 


هذا الكلام خالي من الصحة تمامًا ولم يحدث ولم أصرح به من قبل هى اشاعات ليس إلا.

 

كان لك تجارب فنية هامة مع الزعيم عادل إمام .. ما كواليس العمل معه؟

 
الفنان عادل إمام فنان كبير وأتمنى من الله أن يمده بالصحة ، وبالتأكيد "عريس من جهة أمنية" كان من التجارب الهامة لي ، وأيضًا كان لي الشرف بالتعاون معه  فى مسرحية "بودي جارد" واستمريت معه لمدة سنة والتعامل معه كان بمثابة متعة حقيقية ، وبالنسبة لي هذا العمل أضاف لي كثيرًا وكسر الكثير من الحواجز لدي خلال مشواري الفني.

 

هل هناك أعمال فنية ندمت على تقديمها خلال مشوارك الفني؟ 
 

بالتأكيد ، قدمت الكثير من الأعمال التى لم تنال رضائى لدرجة لم أتذكر عددهم من كثرتهم ،  وشعرت بالندم لأنى لم أحصل فيها على المساحة الفنية الذى أستحقها ، وكان قبولي لها فقط معتمد على إحتياجي المادي ليس أكثر .

 

من هو أكثر فنان تشعر بالإستمتاع معه فى العمل ولا تهتم بالأجر الذى تتقاضاه؟


بشكل مؤكد الفنان أكرم حسني ، والذي أعتبره وش السعد عليا ، لأن مسلسل "مكتوب عليا" من أنجح وأمتع التجارب فى مشوارى الفني ، والتى قابلها ردود فعل إيجابية حتى الان.


هل بعد هذه الأعمال التى قدمتها والتى نالت الكثير من النجاح .. مازالت تريد تحقيق البطولة المطلقة؟


بالتأكيد أى فنان يحلم بالبطولة المطلقة ، ولكن مع تقدم العمر وخوضى فى عدة تجارب أصبحت أشعر أن البطولة الجماعية أفضل وأمتع بكثير عن أن أجازف فى عمل بمفردي .


بعد النجاح الكبير الذى حققه فيلم "هارلي" .. كيف كانت كواليس العمل مع محمد رمضان؟ 


بالتأكيد كانت كواليس ممتعة للغاية ،وسعدت بنجاح الفيلم ، ومحمد رمضان شخص محترم جدًا وحريص بشكل كبير على إحترام الأخرين ، ويحترم من أكبر منه سنًا ، وبالرغم من أنى أكبره فى السن لكن أستفادت منه بشكل كبير فنيًا .

بعد إعلانك عن قناة "القلوب الطيبة" والتى تخص دعم الصم والبكم .. من أين جاءتك هذه الفكرة ؟
السبب الرئيسي فى مجىء هذه الفكرة لي ، هو عندما دعاني أحد الأصدقاء على مسرحية من إخراجه ، والتى تخص ضعاف السمع والبصر ، وبعد العرض فوجئت بكم الحب الذى بداخلهم تجاهي ، وشعرت بأنى لابد من أن أقوم بمثل هذه الفكرة وأن أهتم بهما.

ما الخطة التى وضعتها لمساعدة أصحاب الصم والبكم؟ 
فى البداية أتمنى من الله أن يقدرنى على مساعدة هؤلاء البشر ، لأن عددهم حوالي 8 مليون وهناك منهم لم يستكمل تعليمه لأنهم فقط يصلوا لمرحلة معينة من التعليم ، وهم يعتبروا فى حالة إنعزال تامة عن المجتمع ، لذلك أنا أسعى لدخولهم المجتمع بشكل أكبر لأن لديهم الكثير من الإحتياجات الطبية ولم يأخذوا حقهم فى الإستمتاع بمشاهدة الأعمال التليفزيونية ، على الأقل من حقهم سماع خطبة الجمعة بشكل أدق ومساحة الشاشة التى تحتوى على الشرح تكون أكبر وأوضح.

إسماعيل فرغلي محمد رمضان

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