كاشفا عن رسالته لزوج ابنته.. إسماعيل فرغلي: لا أعترف بالقائمة الزوجية

أكد الفنان إسماعيل فرغلي، أنه أنا لا اعترف بالقائمة الزوجية لأنها في أحيانا كثيرة قد تكون سببا في مشاكل كبيرة قبل الزواج، مشيرا إلى أنه عندما تقدم عريس لخطبة ابنتي أكدت له أنه ساهديه أغلى ما أملك، ولا بد من الحفاظ علها وأن يتقي الله في ابنتي.

وقال إسماعيل فرغلي، خلال لقاء له لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري”، أنه قمت بأداء العمرة مؤخرا، مؤكدا أنه خلال تلك العمرة كنت قريب من الله سبحانه وتعالى، وشعرت بسكينة كبيرة.

سيستجيب دعائه.

وتابع الفنان إسماعيل فرغلي، أنه على الإنسان أن يكون لديه إيمان بالله سبحانه وتعالى في تفريج همه، وسيستجيب دعائه.