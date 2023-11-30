إسماعيل فرغلي يكشف تفاصيل منصة قلوب طيبة

قال الفنان إسماعيل فرغلى، إنه عمل على إطلاق منصة "قلوب طيبة" لخدمة الصم وضعاف السمع، معلقا “تلك المبادرة أعمل عليها، ولا انتظر مقابل منها، فأنا أقوم بها لله سبحانه وتعالى فقط".

وأضاف إسماعيل فرغلي، خلال لقاء له لبرنامج “كلام ما بينا”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية “مي البحيري"، أنه منذ ذلك الحين بدأت مشاعره تتحرك نحو فكرة إنشاء منصة على اليوتيوب تخص الصم والبكم وتقدم له كل ما يحتاجونه.

حصل على دعم كبير من الفنانين

وتابع إسماعيل فرغلي، أن أحد المخرجين من أصدقائه دعاه ذات مرة لحضور فعالية خاصة بالصم والبكم، مؤكدا أنه حصل على دعم كبير من الفنانين.