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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إسماعيل فرغلي: انطلاقتي الفنية بدأت مع برنامج حسين على الهواء.. فيديو

إسماعيل فرغلي
إسماعيل فرغلي

كشف الفنان إسماعيل فرغلي، عن عمله قبل دخوله عالم الفن، قائلاً "عملت في مركز تسجيل الآثار لمدة 3 أعوام قبل دخولي عالم الفن"، مشيراً إلى أن في بداية عمله كان يأخذ مقابل عمله الفني 500 أو 600 جنيهاً في اليوم الواحد.

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وأضاف "فرغلي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج"٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن انطلاقته الفنية بدأت مع برنامج "حسين على الهواء" مع الفنان الراحل حسين إمام.

وتابع إسماعيل فرغلي، أن كان لديه فرقة موسيقية للموسيقي الغربية في بداية مشواره الفني، مشيراً إلى أن دور الأب في مسلسل "مكتوب عليا" أحدث له نقله فنية كبيرة.

إسماعيل فرغلي الفنان إسماعيل فرغلي برنامج ٩٠ دقيقة برنامج حسين على الهواء بداية مشواره الفني قناة المحور مكتوب عليا

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