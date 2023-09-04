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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الفنان إسماعيل فرغلي: شاركت مع محمد رمضان في فيلم هارلي ولديه خبره فنية كبيرة

الفنان إسماعيل فرغلي
الفنان إسماعيل فرغلي

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إنه شارك في فيلم "هارلي" مع الفنان محمد رمضان وقام بدور والده، مشيراً إلى أن الفنان محمد رمضان من الشخصيات الجميلة جداً ولديه خبرة فنية كبيرة وعظيمة.

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وأضاف "فرغلي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن حياته الفنية بدأت تبتسم له في الآونة الأخيرة فقط ويحمد الله كثيراً علي ذلك، موضحاً أن الفنان محمد رمضان قام باختياره شخصيا لمشاركته في فيلم هارلي.

وتابع إسماعيل فرغلي، أن هناك شركة فنية تقوم بإدارة أعمال 22 فنان وهو من ضمن هؤلاء، منوهاً إلى أن هذه الشركة هي التي تتفق علي الأجور والأشياء المتعلقة بالفنان.

إسماعيل فرغلي الفنان إسماعيل فرغلي الفنان محمد رمضان برنامج ٩٠ دقيقة فيلم هارلي قناة المحور

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