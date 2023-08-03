الفنان إسماعيل فرغلي يدعو لترجمة مسلسل الاختيار بلغة الإشارة الخاصة بالصم والبكم

دعا الفنان إسماعيل فرغلي الفنانين والمنتجين ورواء المجتمع لدعم فكرة المنصة التى أطلقها لخدم الصم وضعاف السمع".

وأضاف إسماعيل فرغلى، خلال حواره مع برنامج "التاسعة"، المذاع عبر القناة "الأولى" قائلا:" نفسى مسلسل زى الاختيار يتم ترجمته للغة الإشارة الخاصة بالصم وضعاف السمع".

وعن فكرة إطلاق منه "قلوب طيبة" لخدمة الصم وضعاف السمع، قال أن أحد المخرجين من اصدقائه دعاه ذات مرة لحضور فعالية خاصة بالصم والبكم.

مشاعره



وتابع إسماعيل فرغلى:" أنه منذ ذلك الحين بدأت مشاعره تتحرك نحوه فكرة إنشاء منصة على اليوتيوب تخص الصم والبكم وتقدم له كل ما يحتاجونه".



وأكد إسماعيل فرغلى: أنه حصل على دعم كبير من الفنانين وكذلك نادى الأهلى والزمالك.