إسماعيل فرغلي: جميع الفنانين كبار وصغار يتمنون العمل مع عادل إمام

قال الفنان إسماعيل فرغلي، إن أي فنان صغير كان أو كبير داخل الوسط الفني والا يتمني العمل مع الزعيم عادل إمام، مشيراً إلى أنه قام بالعمل معه في عدة أعمال فنية أشهرها فيلم عريس من جهة أمنية.

وأضاف "فرغلي" خلال حواره التليفزيوني في برنامج "٩٠ دقيقة" المذاع علي قناة "المحور" الفضائية، أن عندما عمل مع عادل إمام في المسرح كان جميع الفنانين المشاركين معه في العمل يأتون في التاسعة صباحا لأن الستار يزاح في العاشرة والنصف صباحاً ولكن عادل إمام كان يأتي من الساعة 8:30 صباحاً قبل ما يأتي الجميع.

وتابع إسماعيل فرغلي، أن النجاح لا يأتي صدفة ومن يريد أن ينجح في حياته فلابد من التعب في بداية مشواره، موضحاً أنه كان يجلس مع الزعيم داخل غرفته أثناء عمله المسرحي معه.