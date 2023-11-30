إعدام نصف طن أغذية فاسدة وتحرير 80 محضرا بشرم الشيخ



شنت مديرية الصحة بجنوب سيناء حمله مكبره على مدينه شرم الشيخ لضبط المخالفين و المتلاعبين الأغذية من اجل ضمان تقديم غذاء صحي للمواطنين والسائحين بمدينه شرم الشيخ.



يأتي ذلك ضمن أعمال حملة 100 يوم صحه والتي تقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة واللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

وكانت التعليمات تطالب بضرورة تكثيف المرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدن المحافظة لضمان تقديم غذاء أمن لقاطني المدينة وزوارها وبناء على التكليف المباشر من الدكتور عبد التواب عريضة وكيل الوزارة، وتحت اشراف من الدكتور هيثم الشنهاب ، وكيل المديرية للطب الوقائي ، و مصطفى خليل القائم بأعمال مدير مراقبة الأغذية بالمديرية.

شنت المديرية حملة على مدينة شرم الشيخ تشكلت من احمد خضر و محمود سعيد مشرفي الأغذية بالمديرية و إبراهيم أبو هاشم ومحمد إسماعيل مفتشى أغذية شرم الشيخ للمرور على أماكن تداول الأغذية والمشروبات بمدينة شرم الشيخ وتم خلالها المرور على 37 منشأة وقامت الحماة بتحرير 35 محضر نظافة وكذلك 43 محضر لعدم حمل شهادات صحية للمشتغلين بالأغذية كما تم تحرير محضرين ضبط لكمية بلغ وزنها 38 كجم لأغذية منتهية الصلاحية وفاسدة وغير صالحة للاستهلاك الآدمي بإجمالي محاضر بلغ عددها 80 محضر، كما تم اعدام 516 كجم و 186 لتر لأغذية ومشروبات فاسدة وبها تغير بالخواص الطبيعية، كما تم التوصية بغلق منشأة غير مستوفاة للاشتراطات وبها خطر داهم على الصحة العامة وتستمر حملات المرور والتفتيش علي أماكن تداول الاغذية والمشروبات لضمان تقديم غذاء صحي امن لجميع المواطنين بالمحافظة والقادمين اليها