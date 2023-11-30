مصرع طالب صدمه قطار فى بني سويف

لقي طالب مصرعه بعد أن صدمه قطار، اليوم الخميس، بمزلقان مركز الواسطى شمال بني سويف وتم نقله إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطاراً من شرطة النجدة يفيد بورود بلاغ بمصرع طالب بعد أن صدمه قطار بمزلقان مركز الواسطى شمال المحافظة، وتم التوجيه بسرعة إنتقال سيارة إسعاف إلى محل الواقعة ونقل الجثة إلى مشرحة المستشفى.

وانتقلت سيارة تابعة لمرفق بني سويف إلي محل الواقعة وتبين أن الجثة لطالب ويدعي «عمر.خ.ف» 15 سنة ومقيم بقرية ابويط التابعة لمركز الواسطي وتم نقله الجثة إلى مشرحة مستشفى الواسطى المركزي تحت تصرف النيابة العامة.