قرار مهم من السعودية بشأن خفض إنتاج النفط

أعلن مصدر مسئول في وزارة الطاقة السعودية، اليوم الخميس تمديد الخفض التطوعي لإنتاج النفط في المملكة.

وأوضحت السعودية أن الخفض يبلغ مليون برميل يوميا من بداية يوليو 2023 لنهاية الربع الأول من العام المقبل 2024، وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأعلن المصدر المسؤول في وزارة الطاقة السعودية، أن ذلك القرار جاء بالتنسيق مع بعض الدول المشاركة في اتفاق أوبك بلس، وبذلك سيكون إنتاج المملكة ما يقارب 9 ملايين برميل يومياً، حتى نهاية شهر مارس من عام 2024 ودعماً لاستقرار السوق، ستتم إعادة كميات الخفض الإضافية هذه، تدريجياً، وفقاً لظروف السوق.

وبين المصدر السعودي، أن هذا الخفض إضافة إلى الخفض التطوعي، البالغ 500 ألف برميل يومياً، الذي سبق أن أعلنت عنه المملكة، في شهر أبريل من عام 2023، والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024.

وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.