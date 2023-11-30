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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أمام العمال.. بايدن يتباهى بقدرته على تفجير العالم

جو بايدن
جو بايدن

ادعى الرئيس الأمريكي، جو بايدن، القدرة على “تفجير العالم’”خلال جولة في منشأة CS Wind في كولورادو.

وحسب صحيفة “نيويورك بوست” الأمريكية، قال الرئيس الأمريكي ضاحكا وهو يتحدث إلى العمال: “جندي مشاة البحرية الخاص بي يرتدي شيئاً مماثلاً، ولديه رمز هناك لتفجير العالم”، مشيرا إلى الجهاز في يد أحد الرجال.

وأوضح بايدن لاحقا أنه كان يشير إلى الأسلحة النووية.

واعتبرت الصحيفة الأمريكية، دعابة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، غير مناسبة.

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وعلقت صحيفة “نيويورك بوست” على تصريحه قائلة: "إذا كان الرئيس بايدن يحاول إلقاء مزحة، فقد فشل”.

الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن الاسلحة النووية

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