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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مدير أكاديمية ناصر الأسبق: طوفان الأقصى أجهضت مخططات كانت تحاك للمنطقة

للواء دكتور صفوت
للواء دكتور صفوت الديب

أكد اللواء  دكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أن عملية طوفان الأقصى أجهضت مخططات كانت تحاك للمنطقة كلها، مشيرا إلى أن ما قبل عملية طوفان الأقصى ليس كما بعدها.

 

وقال صفوت الديب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الحرب على غزة لها تداعيات سياسية وإعلامية كان يرغب الاحتلال في القيام بها، مؤكدا أن حماس حصلت على الشرعية رغما عن إسرائيل.

 

 إعتراف إسرائيلي

وتابع مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أن العدوان الإسرائيلي على غزة يشبه مجازر العصور الوسطى، مؤكدا أن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وفلسطين، بمثابة اعتراف إسرائيلي بحماس.

صفوت الديب أكاديمية ناصر العسكرية طوفان الأقصى بكرى الشرعية

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