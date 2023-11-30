مدير أكاديمية ناصر الأسبق: طوفان الأقصى أجهضت مخططات كانت تحاك للمنطقة

أكد اللواء دكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أن عملية طوفان الأقصى أجهضت مخططات كانت تحاك للمنطقة كلها، مشيرا إلى أن ما قبل عملية طوفان الأقصى ليس كما بعدها.

وقال صفوت الديب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الحرب على غزة لها تداعيات سياسية وإعلامية كان يرغب الاحتلال في القيام بها، مؤكدا أن حماس حصلت على الشرعية رغما عن إسرائيل.

إعتراف إسرائيلي

وتابع مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أن العدوان الإسرائيلي على غزة يشبه مجازر العصور الوسطى، مؤكدا أن اتفاق الهدنة بين إسرائيل وفلسطين، بمثابة اعتراف إسرائيلي بحماس.