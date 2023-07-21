عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صفوت الديب: عبدالناصر أغلق بيوت الدعارة وألغى البغاء بمصر.. والإخوان أصدروا فتاوى بتكفيره.. فيديو

صفوت الديب
صفوت الديب

حل اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، ضيفا على الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، حيث تحدث خلال اللقاء عن محطات في حياة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر خاصة مع ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

txt

اللواء صفوت الديب: تأميم قناة السويس فتح مجالات اقتصادية كبيرة.. فيديو

txt

صفوت الديب: معاهدة 1936 كانت مخزية بالنسبة لمصر.. فيديو

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:


الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر: الزعيم الراحل أغلق بيوت الدعارة وألغى البغاء بمصر
أكد اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر هو الذي أصدار قرارا بإلقاء البغاء في مصر.


الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر: الإخوان أصدروا فتاوى بتكفير عبد الناصر.. فيديو
قال اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، إن تنظيم الإخوان أصدر فتاوى بتكفير جمال عبد الناصر.


خبير: عبد الناصر رفض الإفراج عن الإخوان المشاركين في نسف القناطر الخيرية
قال اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، إن جمال عبدالناصر راجع ملفات جميع المعتقلين وأفرج عن أغلبيتهم بعفو رئاسي.


نسخة محرفة من المصحف.. الكشف عن أسباب إنشاء عبد الناصر لـ إذاعة القرآن الكريم
قال اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، إن الزعم الراحل جمال عبدالناصر أنشأ إذاعة القرآن الكريم وطور جامعة الأزهر.

 

اللواء صفوت الديب: تأميم قناة السويس فتح مجالات اقتصادية كبيرة.. فيديو
قال اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، إن من أسباب قيام ثورة 23 يوليو 1952 هو تصوير الملك مع نساء عاريات خلال رحلاته.

 

صفوت الديب الإعلامي مصطفى بكري اللواء صفوت الديب تأميم قناة السويس الإعلامي مصطفى أكاديمية ناصر العسكرية معاهدة 1936 مصطفى بكري ذكرى ثورة 23 يوليو حقائق واسرار ثورة 23 يوليو 1952 ثوره 23 يوليو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

الوداد المغربي يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

الأهلي يتلقى صدمة قوية في صفقة الموسم .. ماذا حدث؟

أم سجدة اتطلقت.. طليقة حسن شاكوش الأولى تهاجم ريم طارق بكلمات صادمة

لاعب مغربي في الطريق.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم صفقات الصيف

درجة الحرارة ستصل لـ 46 .. 7 نصائح هامة لمواجهة الطقس الحار

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

عرض رسمي من نادٍ يوناني| إعلامي شهير يعلن مفاجأة بشأن نجم الزمالك

ترشيحاتنا

بسبب ملابسها | أحمد سلامة يكشف حقيقة ضرب ابنته الفنانة سارة

قبل نتيجة الثانوية العامة 2023 .. كليات جديدة تدخل سوق العمل |اِعرفها

بسبب ارتفاع درجات الحرارة .. غليان في البحار والمحيطات

عنصرية مقيتة وتعد على الأديان.. وقفة إسلامية عالمية بعد تكرار حرق المصحف

بعد أزمة أشيمبونج| 15 حكما ضد الزمالك في الفيفا.. قرارات بإيقاف القيد ومستحقات بالملايين

لأول مرة .. سيدة تتولى قيادة القوات البحرية الأمريكية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قصير فوق الركبة.. نسرين طافش تثير الجدل بإطلالة صيفية جريئة.. شاهد

بملامح حزينة.. عبير صبري تثير الجدل في أحدث ظهور لها

درجة الحرارة ستصل لـ 46 .. 7 نصائح هامة لمواجهة الطقس الحار

عبر 3 طائرات عسكرية..مصر ترسل مساعدات للسودان مقدمة من جامعة الدول العربية

فيديو

مصر والإمارات تنفذان عروضًا جوية في سماء العلمين الجديدة |فيديو

عبر 3 طائرات عسكرية..مصر ترسل مساعدات للسودان مقدمة من جامعة الدول العربية

بسبب مدارس الغش الجماعي.. رسوب طلاب كليتي طب قنا وأسيوط.. ما القصة؟

فقعوا عيني عشان بعمل شغلي.. كواليس اعتداء سيدتين علي ممرضة بالضرب والسحل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

الأم اللعوب وخصلات الشعر الصفراء

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

اﻟﻤﺰﻳﺪ