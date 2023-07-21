صفوت الديب: عبدالناصر أغلق بيوت الدعارة وألغى البغاء بمصر.. والإخوان أصدروا فتاوى بتكفيره.. فيديو

حل اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، ضيفا على الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"، حيث تحدث خلال اللقاء عن محطات في حياة الزعيم الراحل جمال عبدالناصر خاصة مع ذكرى ثورة 23 يوليو 1952.

ونرصد في التقرير التالي أبرز التصريحات:



الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر: الزعيم الراحل أغلق بيوت الدعارة وألغى البغاء بمصر

أكد اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر هو الذي أصدار قرارا بإلقاء البغاء في مصر.



الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر: الإخوان أصدروا فتاوى بتكفير عبد الناصر.. فيديو

قال اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، إن تنظيم الإخوان أصدر فتاوى بتكفير جمال عبد الناصر.



خبير: عبد الناصر رفض الإفراج عن الإخوان المشاركين في نسف القناطر الخيرية

قال اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، إن جمال عبدالناصر راجع ملفات جميع المعتقلين وأفرج عن أغلبيتهم بعفو رئاسي.



نسخة محرفة من المصحف.. الكشف عن أسباب إنشاء عبد الناصر لـ إذاعة القرآن الكريم

قال اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، إن الزعم الراحل جمال عبدالناصر أنشأ إذاعة القرآن الكريم وطور جامعة الأزهر.

اللواء صفوت الديب: تأميم قناة السويس فتح مجالات اقتصادية كبيرة.. فيديو

قال اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، إن من أسباب قيام ثورة 23 يوليو 1952 هو تصوير الملك مع نساء عاريات خلال رحلاته.