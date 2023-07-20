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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

صفوت الديب: معاهدة 1936 كانت مخزية بالنسبة لمصر.. فيديو

ثورة 23 يوليو 1952
ثورة 23 يوليو 1952

أكد اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، أن معاهدة 1936 كانت مخزية بالنسبة لمصر وأثناء وجود الاحتلال الإنجليزي، موضحا أن الحديث عن أن مصر زادت عليها الديون بعد قيام الثورة عار تماما من الصحة، حيث حجم الديون على بريطانيا كان مختلفا تماما عن الحقيقة فهو يبلغ عشرات الأضعاف مما سجل.

 

وقال صفوت الديب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي مصطفى بكري،  إنه قبل الثورة كانت القاهرة تمثل مجتمع الـ 5%، مبينا أن القرى والمحافظات كانوا يعانوا من الحفاء، وكان هناك معاناة من الفقر ونسب التعليم للفقراء قليلة.

 

أصبحت متاحة للطبقة المتوسطة


وتابع  الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، أن ثورة 23 يوليو 1952، اهتمت بالتعليم، مؤكدا أنه تم زيادة عدد الجامعات إلى 5 جامعات، وأصبحت متاحة للطبقة المتوسطة، وليست حكرا على الأغنياء.

صفوت الديب معاهدة 1936 الإحتلال الإنجليزي حجم الديون مصطفى بكري

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