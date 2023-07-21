خبير: عبد الناصر رفض الإفراج عن الإخوان المشاركين في نسف القناطر الخيرية

قال اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، إن جمال عبدالناصر راجع ملفات جميع المعتقلين وأفرج عن أغلبيتهم بعفو رئاسي.

وأضاف الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الزعيم الراحل جمال عبدالناصر رفض الإفراج عن المتهمين من جماعة الإخوان الذين شاركوا في نسف القناطر الخيرية عام 1965".

وأشار صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية: "حدثت هزة في المجتمع المصري عامي 1964، 1965، بسبب الإخوان الإرهابيين، عندما سمح الرئيس عبدالناصر لقادة الإخوان للعودة لمناصبهم".