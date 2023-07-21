عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

خبير: عبد الناصر رفض الإفراج عن الإخوان المشاركين في نسف القناطر الخيرية

اللواء صفوت الديب
اللواء صفوت الديب

قال اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، إن جمال عبدالناصر راجع ملفات جميع المعتقلين وأفرج عن أغلبيتهم بعفو رئاسي.

txt

صفوت الديب: معاهدة 1936 كانت مخزية بالنسبة لمصر.. فيديو

txt

صفوت الديب: إغلاق مضيق تيران في 1967 كان أحد أسباب الحرب

وأضاف الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "الزعيم الراحل جمال عبدالناصر رفض الإفراج عن المتهمين من جماعة الإخوان الذين شاركوا في نسف القناطر الخيرية عام 1965".

وأشار صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية: "حدثت هزة في المجتمع المصري عامي 1964، 1965، بسبب الإخوان الإرهابيين، عندما سمح الرئيس عبدالناصر لقادة الإخوان للعودة لمناصبهم".

صفوت الديب الإعلامي مصطفى بكري أكاديمية ناصر العسكرية المجتمع المصري القناطر الخيرية جماعة الإخوان حقائق واسرار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الأرصاد تحذر ونداء عاجل من الصحة.. ماذا يحدث يومي الإثنين والأربعاء المقبلين؟

لاعب مغربي في الطريق.. تطورات مفاوضات الأهلي لضم صفقات الصيف

الأهلي يتلقى صدمة قوية في صفقة الموسم .. ماذا حدث؟

زملكاوي جديد.. الأهلي يصارع 4 أندية عربية على ضم أشرف بن شرقي

أم سجدة اتطلقت.. طليقة حسن شاكوش الأولى تهاجم ريم طارق بكلمات صادمة

مفاجأة من العيار الثقيل | الأهلي يفاوض نجم الزمالك السابق

الفلسفة حلوة.. خالد الغندور يوجه رسالة نارية إلى عدلي القيعي

عرض رسمي من نادٍ يوناني| إعلامي شهير يعلن مفاجأة بشأن نجم الزمالك

ترشيحاتنا

عبر 3 طائرات عسكرية..مصر ترسل مساعدات للسودان مقدمة من جامعة الدول العربية

هذا ما يحدث بسبب الإفراط في تناول الكريز

الوداد المغربي يخطف صفقة الزمالك رسميا.. تفاصيل

صفقة مستهدفة من الأهلي |غزل المحلة يضع رقمًا صادمًا لـ بيع العش

منتخب مصر لناشئات كرة السلة يهزم أنجولا 75-34 ويتأهل إلى كأس العالم

مقطع 14 ثانية يثير رعب رواد السوشيال ميديا .. ما قصته؟

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل رايس كريسبي بزبدة بسكوت القرفة.. صحية ولذيذة

لو في منها على أبيض.. رانيا السيد تكشف واقعة صادمة مع مخرج

استعدادات مكثفة لـ تامر حسني في افتتاح أولى حفلات مهرجان العلمين الجديدة

ينعشك في الحر الشديد.. طريقة عمل آيس كريم الكرز بالحليب في المنزل

فيديو

بسبب مدارس الغش الجماعي.. رسوب طلاب كليتي طب قنا وأسيوط.. ما القصة؟

فقعوا عيني عشان بعمل شغلي.. كواليس اعتداء سيدتين علي ممرضة بالضرب والسحل

الكهرباء تكشف عن موعد وقف انقطاع التيار.. فيديو

تحذير هام لـ طلاب الثانوية العامة من الوقوع في هذه الأخطاء.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مجدي أبوزيد

مجدى أبوزيد يكتب: الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية

نجاة عبدالرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب : مهرجان العلمين الجديدة

الدكتور صابر حارص يكتب: في الهجرة تتجلى تسعة معان

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الخريف السوداني مأساة بكل الألوان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: دمشقية في بهو كنيسة البندقية

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب : سفيرة أفريقيا

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: امبراطورية الفناء

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: موجة حارة جدًا

اﻟﻤﺰﻳﺪ