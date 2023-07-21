الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر: الزعيم الراحل أغلق بيوت الدعارة وألغى البغاء بمصر

أكد اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، أن الزعيم الراحل جمال عبدالناصر هو الذي أصدار قرارا بإلقاء البغاء في مصر.



وأضاف الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد"،: "قبل يوليو 1952 كانت هناك مناطق كاملة في القاهرة تمتهن الدعارة والبغاء وكان ذلك مصرحا من الحكومة وعبدالناصر هو من ألغى ذلك".

وأوضح ، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، أن عبدالناصر تعرض لـ 4 محاولات سنويا، كما أن جماعة الإخوان «كفرت» عبدالناصر، رغم أنه أنشا إذاعة القرآن الكريم، وطور جامعة الأزهر، وأغلق بيوت الدعارة.