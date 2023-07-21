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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر: الإخوان أصدروا فتاوى بتكفير عبد الناصر.. فيديو

صفوت الديب
صفوت الديب

قال اللواء الدكتور صفوت الديب، الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، إن تنظيم الإخوان أصدر فتاوى بتكفير جمال عبد الناصر.

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وأضاف الرئيس الأسبق لأكاديمية ناصر العسكرية، خلال حواره مع الإعلامي مصطفى بكري، ببرنامج "حقائق وأسرار"، المُذاع عبر فضائية "صدى البلد": "جماعة الإخوان كانت تعمل باسم الدين، وأصدروا 3 فتاوي بتكفير الرئيس جمال عبدالناصر".

وأشار صفوت الديب، إلى أن جمال عبدالناصر هو الذي أنشئ إذاعة القرآن الكريم، وأمر بتسجيل القرآن الكريم كاملا بصوت الشيخ محمود الحصري".

 

وأوضح أن عبدالناصر هو الذي ألغى البغاء في مصر، لأنه قبل يوليو 1952 كانت هناك مناطق كاملة في القاهرة تمتهن الدعارة والبغاء وكان ذلك مصرحا من الحكومة وعبدالناصر هو من ألغى ذلك.

اللواء صفوت الديب صفوت الديب الرئيس جمال عبدالناصر الشيخ محمود الحصري أكاديمية ناصر العسكرية اذاعة القران الكريم الإعلامي مصطفى بكري

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