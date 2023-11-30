صفوت الديب: حماس حصلت على معلومات دقيقة أثناء عملية طوفان الأقصى

أكد اللواء دكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أن حماس هاجمت مراكز الشاباك في غزة وحصلت على سيل من المعلومات، مشيرا إلى أن حماس نجحت في القضاء على جواسيس داخل قطاع غزة.

وقال صفوت الديب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن حماس حصلت على معلومات دقيقة أثناء عملية طوفان الأقصى، مؤكدا أن نتنياهو هو الوحيد الذي من مصلحته أن تستمر الحرب، خاصة بعد الخسائر الإسرائيلية.

هدنة حقيقية

وتابع مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أن الولايات المتحدة الأمريكية والعالم الغربي، يسعى إلى وقف القتال، ووجود هدنة حقيقية بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي.