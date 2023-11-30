مدير أكاديمية ناصر: لو توقفت الإمدادات العسكرية الأمريكية لإسرائيل ستنتهي الحرب فورا

أكد اللواء دكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أن القضية الفلسطينية كانت حبيسة الأدراج قبل 7 أكتوبر، مشيرا إلى أن المعايير الغربية لحرية الرأي وحقوق الإنسان، تتعامل بازدواجية.

وقال صفوت الديب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن العالم لا يعترف إلا بالقوة، مؤكدا أن حقوق الشعوب لا بد أن تنتزع، لضمان تلك الحقوق.

مصلحة المواطن الأمريكي

وتابع مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أنه لو توقفت الإمدادات العسكرية الامريكية لإسرائيل ستتوقف الحرب فورا، مؤكدا ان الولايات المتحدة تفضل مصلحة إسرائيل على مصلحة المواطن الأمريكي.