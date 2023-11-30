صفوت الديب : الرأي العام الأمريكي بدأ في التغير تجاه القضية الفلسطينية

أكد اللواء دكتور صفوت الديب، مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أن الهجمات على السفن في البحر الأحمر ستؤثر سلبا على إسرائيل، مشيرا إلى أن خطوط النقل البرية لا يمكن أن تنافس قناة السويس.

وقال صفوت الديب، خلال لقاء له لبرنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “مصطفى بكري”، إن الرأي العام الأمريكي بدأ في التغير تجاه القضية الفلسطينية، وهو ما يدل على أن العالم أصبح يعلم خطورة القضية الفلسطينية والعمل على حلها.



الأطفال والنساء

وتابع مدير أكاديمية ناصر العسكرية العليا الأسبق، أن نتنياهو لا بد أن يحاكم أمام المحكمة الجنائية الدولية كمجرم حرب، خاصة بعد إستهدافات العدوان الإٍسرائيلي الأطفال والنساء.