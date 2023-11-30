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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

وزير الطاقة الإيراني يشارك في مؤتمر “كوب 28” بالإمارات

وزير الطاقة الايراني
وزير الطاقة الايراني علي أكبر محرابيان

توجه وزير الطاقة الايراني علي أكبر محرابيان، اليوم الخميس، إلى الإمارات للمشاركة في قمة الأمم المتحدة لتغير المناخ.

وأشار وزير الخارجية الإيراني، إلى أن البرامج التي يتعين على طهران تخفيضها، انبعاث الملوثات، وخاصة البرامج الموجودة حاليًا في جدول عملنا، وسيتم شرحها في هذا المؤتمر، وفقا لما أوردته وكالة "فارس" الإيرانية.

وذكر أنه ستتم مناقشة آخر التغيرات المناخية في هذه القمة، وأضاف: إن جميع الدول ليست مسؤولة في ظروف تغير المناخ بنفس المستوى ، والدول المتقدمة هي المسؤولة عن خلق الظروف المناخية والطقس والظروف القاسية وعليها مسؤولية أكبر بكثير، ويجب أن تكون الحلول والمقترحات التي ستناقش في هذه القمة بعد الوثائق التي نشرت في القمم السابقة أكثر وعيا بهذه المسؤوليات والدول التي كان لها دور أكبر في إطلاق الملوثات.

وأوضح محرابيان: إن أهم إجراءات هذه التدابير هو تطوير محطات الطاقة الحرارية بالاعتماد على أحدث التقنيات وتقليل الملوثات من خلال زيادة كفاءة وإنتاجية محطات الطاقة هذه، فضلا عن تطوير محطات الطاقة المتجددة كأمر بالغ الأهمية.

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