الوطنية للانتخابات: انطلاق عملية التصويت في الخارج والبداية في نيوزيلندا

أكد المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أن الانتخابات الرئاسية انطلقت في نيوزيلندا كأول دولة تنطلق فيها الانتخابات الرئاسية على مستوى العالم.

وقال أحمد بنداري في كلمته في مؤتمر صحفي: "نشهد بداية انطلاق عملية التصويت في الخارج على مستوى العالم والبداية في دولة نيوزيلندا".

وأضاف أحمد بنداري: "نحن مستمرون من الآن في متابعة فتح المقار الانتخابية في كافة الدول خارج جمهورية مصر العربية ".

وتابع أحمد بنداري:" لدينا بث مباشر لمعظم السفارات التي تشهد كثافات خاصة دول الخليج وروما ولندن وأمريكا".