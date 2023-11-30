عبد المنعم سعيد: حرب 7 أكتوبر أيقظت بعض أصوات السلام بإسرائيل

أكد الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، أن اليمين المتطرف هو المسيطر على إسرائيل حاليا، مشيرا إلى حرب 7 أكتوبر أيقظت بعض أصوات السلام بإسرائيل التي أجهضت منذ الانتفاضة الثانية.

وقال عبد المنعم سعيد، خلال لقاء له لبرنامج “نظرة”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي “حمدي رزق”، أن كافة استطلاعات الرأي العالم ضد حكومة نتنياهو وترى أنها سبب استمرار الحرب حتى الآن.

تحول العالم بأكمله ضدهم

وتابع المفكر السياسي، أن اليهود منذ الحرب العالمية الثانية ناجحين في عرض قضيتهم، لكن مؤخرا فوجئوا بتحول العالم بأكمله ضدهم، على الرغم حصولهم على تأييد الحكومات الغربية