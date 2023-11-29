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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

إقامة دولة مستقلة.. عبدالمنعم سعيد: الهدف الرئيسي لنا هو حل القضية الفلسطينية

عبد المنعم سعيد
عبد المنعم سعيد

علق المفكر السياسي عبد المنعم سعيد، على تطورات الأوضاع في قطاع غزة خاصة مع استمرار الهدنة الإنسانية واتمام علميات تبادل الأسرى والمحتجزين.

 

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وقال عبد المنعم سعيد في حواره مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج " المشهد " المذاع على قناة " تن"، :" القضية الفلسطينية تعتبر قضية جيل كامل وبدأت الآن تدخل مع جيل جديد من الشباب".

 

وأضاف عبد المنعم سعيد :"   هناك مدرسة تمجد ملف المواجهة المسلحة ضد قوات الاحتلال وما تفعله المقاومة الفلسطينية ".

 

 وأضاف عبد المنعم سعيد :" الهدف الرئيسي بالنسبة لنا هو حل القضية الفلسطينية وذلك عن طريق إقامة دولة فلسطينية مستقلة وعاصمتها القدس الشرقية ".

 

 وتابع عبد المنعم سعيد :" التجربة المصرية لتحقيق السلام منذ 1967 وحتى الآن غنية جدا وبها الكثير من الطرق الدبلوماسية والسياسية والعسكرية ".

 

عبد المنعم سعيد غزة قطاع غزة اخبار التوك شو فلسطين

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