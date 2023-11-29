ضياء رشوان: الهدنة الإنسانية فى غزة ستمد بنسبة كبيرة

قال ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن اليوم هو الأخير في المهلة الممتدة لـ الهدنة الإنسانية، وبدأت إجراءات تبادل الأسرى بين الفصائل الفلسطينية و الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف "ضياء رشوان" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، هناك مسار لمد الهدنة الإنسانية..والهدنة الأولى كانت اختبارا للطرفين..ولكنها نجحت بالفعل وتحقق المراد من الهدنة دون خلل.

واسترسل: من المتوقع أن تمتد الهدنة بنسبة كبيرة، وهذا يتوقف على نسبة تواجد الأطفال والنساء لدى الفصائل، وهناك عدد من الشرائح والفئات متواجدة ضمن المحتجزين.

وأكمل: الهدنة غالبا ستمد لهذه الفئة الخاصة بالأطفال والنساء المحتجزين، مشيرا إلى أن فئة العسكريين ستكون هي المرحلة الأخيرة في تبادل الأسرى.

ولفت إلى أن هناك جثثا إسرائيلية موجودة لدى الفصائل من الذين قتلوا نتيجة القصف.